ANSES debería girar $2,5 billones en 2026 a cajas jubilatorias provinciales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debería transferir durante 2026 unos $2,5 billones a las 13 provincias que mantienen sus cajas jubilatorias bajo administración propia. El dato surge de cálculos preliminares en base a los déficits que debe cubrir el organismo nacional.

Según se indicó, esos montos corresponden a sistemas previsionales no transferidos a la Nación y están sujetos a auditorías técnicas. En la mayoría de los casos, esas revisiones presentan demoras y llegan hasta 2020.

Mientras tanto, en las últimas semanas se aceleraron acuerdos entre Nación y distintas provincias para establecer adelantos financieros a cuenta de futuras determinaciones.

Qué pasa con Entre Ríos

En ese esquema aparece Entre Ríos. De acuerdo con la información publicada por La Nación, el gobernador Rogelio Frigerio cerró a fines de 2025 un primer acuerdo con la Nación y luego renovó ese entendimiento por $48.000 millones, siempre en 12 pagos mensuales.

La misma fuente señaló que en el caso entrerriano todavía quedarían por auditar entre seis y siete años, situación similar a la de otras jurisdicciones que mantienen cajas previsionales propias.

ANSES.

El convenio forma parte de una serie de acuerdos que la ANSES viene suscribiendo con provincias para restablecer transferencias que habían quedado interrumpidas, salvo casos judicializados o pactos específicos.

Otras provincias alcanzadas

Entre los acuerdos recientes también fueron mencionados Santa Fe, que firmó por $120.000 millones en 12 cuotas mensuales; Corrientes, con $40.000 millones; Córdoba, con una actualización de giros mensuales; Chubut, Neuquén, Chaco, La Pampa y Misiones.

Además, Buenos Aires sostiene un reclamo judicial por una deuda estimada en $2,2 billones. La Corte Suprema fijó una audiencia para este martes 21 de abril.

La publicación indicó que los adelantos representan solo una parte de los déficits anuales, por lo que la deuda acumulada continúa mientras no se completen las auditorías faltantes.