Jubilados de ANSES en abril: calendario, bono de $70.000 y montos actualizados

Los jubilados de ANSES en abril comienzan a transitar la etapa final del calendario de pagos con la confirmación oficial del bono extraordinario de $70.000, que se suma al haber mensual actualizado por movilidad. Esta medida impacta directamente en los ingresos del sector previsional, especialmente en quienes perciben la jubilación mínima.

Durante este mes, el aumento del 2,9% aplicado por la fórmula de movilidad elevó el haber básico a $380.319,31. Al incorporar el bono, el ingreso total asciende a $450.319,31, monto que se acredita de manera unificada en la cuenta de cada beneficiario según el cronograma dispuesto.

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicaron que este esquema busca simplificar el proceso de cobro, evitando pagos fragmentados y facilitando el acceso al dinero en una única fecha, determinada por la terminación del DNI.

Calendario de pagos y organización del cronograma

El cronograma establecido para los jubilados de ANSES en abril continúa con las siguientes fechas para quienes perciben haberes mínimos. Los pagos se organizan de manera escalonada para evitar aglomeraciones en bancos y cajeros automáticos.

Foto: Archivo Elonce.

En lo que resta del mes, las fechas son: DNI terminados en 5, viernes 17 de abril; DNI 6, lunes 20; DNI 7, martes 21; DNI 8, miércoles 22; y DNI 9, jueves 23 de abril. Este sistema permite distribuir la liquidez y garantizar el correcto funcionamiento del sistema bancario.

Además, los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación a través de la plataforma digital Mi ANSES, donde figura el desglose del haber, el aumento por movilidad y el bono extraordinario, publicó Iprofesional.

Monto total y alcance del bono previsional

El monto total que perciben los jubilados de ANSES en abril con haberes mínimos alcanza los $450.319,31. Esta cifra surge de la suma del haber básico actualizado y el bono de refuerzo de $70.000, ambos acreditados en la misma fecha de cobro.

Foto: Archivo Elonce.

El bono completo está destinado a jubilados que cobran la mínima, así como también a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas. En tanto, quienes superan el haber mínimo pero no alcanzan el total establecido reciben un bono proporcional.

De esta manera, el Gobierno busca garantizar un piso de ingresos para el sector previsional, en un contexto económico donde los ajustes mensuales por movilidad se complementan con refuerzos extraordinarios.

Beneficios adicionales y canales de consulta

Durante abril, también se mantienen beneficios adicionales para quienes utilizan tarjeta de débito. Los jubilados pueden acceder a reintegros en compras realizadas los días lunes en farmacias y supermercados, con un tope mensual de hasta $25.000.

Este incentivo apunta a fomentar el uso de medios electrónicos de pago, al mismo tiempo que ofrece un alivio económico adicional frente al aumento del costo de vida. Se trata de una política complementaria al esquema de bonos y actualizaciones mensuales.

Por otro lado, ANSES recordó que no se encuentran vigentes líneas de créditos directos desde el organismo. En caso de detectar descuentos en los haberes, los jubilados deben verificar su origen con la entidad financiera correspondiente.