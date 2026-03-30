Aumento salarial para estatales 2026: cronograma y porcentajes

El aumento para estatales 2026 fue oficializado mediante el Decreto 206/2026, tras la homologación de los acuerdos paritarios alcanzados con los gremios del sector público. La medida impacta directamente en los trabajadores comprendidos en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), incluyendo tanto al personal permanente como transitorio.

Desde el Gobierno explicaron que el objetivo del esquema es acompañar la evolución de los precios. En ese sentido, se definió un cronograma de subas mensuales consecutivas que se aplican sobre los salarios vigentes del mes anterior.

El incremento acumulado en los primeros cinco meses del año ronda el 10%, aunque su impacto final dependerá de la categoría de cada trabajador y de los adicionales que perciba.

De acuerdo con lo dispuesto, el nuevo esquema de remuneraciones máximas para quienes prestan servicios extraordinarios —salvo los requeridos por terceros— fija topes que irán desde $791.210 en enero hasta $851.392 en mayo de 2026. Para el cálculo de estas sumas no se tendrán en cuenta compensaciones transitorias, adicionales por zona, premios por asistencia ni otros conceptos fijos no bonificables, tal como se detalló en la normativa oficial.

Detalle de los aumentos mes a mes

El cronograma oficial del aumento para estatales 2026 establece los siguientes incrementos progresivos:

Enero: 2,5%

Febrero: 2,2%

Marzo: 2%

Abril: 1,7%

Mayo: 1,5%

Este esquema implica que cada aumento se calcula sobre el salario ya actualizado del mes anterior, generando un efecto acumulativo. De esta manera, los ingresos se ajustan de forma gradual a lo largo del período.

Además, las subas no solo impactan en el salario básico, sino también en otros componentes de la remuneración, lo que amplía el alcance del incremento.

Qué conceptos salariales incluye

Dentro del SINEP, el aumento para estatales 2026 alcanza a distintos ítems que conforman el salario total de los trabajadores. Entre ellos se incluyen:

Sueldo básico

Suplementos por función o responsabilidad

Compensaciones específicas

Reintegros por gastos de comida y movilidad

La normativa también fija nuevos límites para los pagos por servicios extraordinarios, es decir, horas extras dentro del sector público.

Los valores máximos definidos son:

Enero: hasta $791.210

Mayo: hasta $851.392

Estos montos no incluyen otros conceptos como adicionales por zona o incentivos por asistencia.

Qué pasa con las sumas fijas

El decreto establece que las sumas fijas remunerativas no bonificables continuarán sin modificaciones hasta mayo de 2026.

Esto implica que estos importes:

Se mantienen constantes durante todo el período

No se integran al básico

No impactan en el cálculo de otros adicionales

El objetivo oficial es unificar criterios de liquidación dentro de la administración pública y evitar distorsiones entre organismos.

A quiénes alcanza la medida

La actualización abarca a todos los trabajadores de la administración pública nacional, tanto: