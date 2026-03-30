ARCA confirmó el listado de las más de 40 obras sociales para monotributistas

30 de Marzo de 2026

El sistema permite cambiar de obra social una vez al año.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó la lista de obras sociales para monotributistas, un recurso fundamental para quienes están inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

El listado completo alcanza más de 40 obras sociales, abarcando sindicatos, mutuales y empresas de medicina privada, brindando alternativas para distintos perfiles de contribuyentes.

Cabe recordar que este esquema se enmarca en el Decreto 955/2024, que creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS) para garantizar la cobertura médica.

Requisitos y trámite de afiliación

El aporte a la obra social está incluido en la cuota mensual del Monotributo, pero el alta no es automática. Los contribuyentes deben presentar documentación como DNI, comprobantes de pago y formularios correspondientes. Además, el sistema permite cambiar de obra social una vez al año, unificar aportes con el cónyuge o sumar familiares mediante un pago adicional.

Listado completo

OSSACRA: Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina.

OSPROTURA: Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina.

OSTCARA: Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.

OSAMOC: Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.

OSTAXBA: Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

OSPM: Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.

OSPYSA: Obra Social de la Prevención y la Salud.

OSBLYCA: Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.

OSOC: Obra Social de Operadores Cinematográficos.

OSCAMGLYP: Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.

OSPEDICI: Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina.

OSPIFSE: Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.

OSMTT: Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.

OSDEM: Obra Social de Músicos.

OSOCNA: Obra Social de Comisarios Navales.

OSTPBA: Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.

OSPREN: Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.

OSEPC: Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.

OSAPM: Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.

OSVVRA: Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).

OSPIV: Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.

OSTP: Obra Social de los Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

OSPETAX: Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal.

OSVARA: Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina.

OSCRAIA: Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines.

OSOESTYLARA: Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina.

OSFYB: Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.

SERVESALUD: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.

OSDIC: Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción.

OSIM: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias.

OSDEPYM: Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas.

OSMITA: Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.

ASSPE: Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil.

OSDO: Obra Social de Dirección OSDO.

OSDAAP: Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.

UNIMEDICA: Mutual Médica Concordia.

AMPES: Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria.

METCBA: MET-Córdoba S.A.

AMCI: Asociación Mutual del Control Integral.

ARPSALUD: Administración Recursos para Salud S.A.

AMSTERDAM: Amsterdam Salud S.A.

Obra Social de Serenos de Buques.

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf.

Obra Social de Vareadores.