Nuevos aumentos en Prepagas: cuánto subirán las cuotas en abril

Las Prepagas volverán a ajustar sus valores en abril con subas que llegan hasta el 2,9 por ciento, en línea con el último índice de inflación. El nuevo incremento se aplicará sobre las cuotas mensuales y también alcanzará, en algunos casos, a copagos y prestaciones, en un escenario que continúa trasladando los costos del sistema de salud privado a los usuarios.

Las principales compañías del sector ya comenzaron a comunicar los nuevos valores a sus afiliados. Entre ellas se encuentran OSDE, Swiss Medical, Galeno, Sancor Salud y Avalian, que confirmaron ajustes en sintonía con la evolución de los precios en la economía.

El esquema actual responde a la libertad de precios vigente, que permite a cada empresa definir sus aranceles según sus costos operativos. De esta manera, las Prepagas mantienen una dinámica de actualizaciones mensuales que reflejan de forma directa el comportamiento inflacionario.

Cómo impactan los aumentos en abril

Los incrementos no solo afectan el valor del plan contratado, sino que también pueden trasladarse a otros componentes del servicio. En algunos casos, los copagos, las consultas médicas y las órdenes también registran ajustes, dependiendo de la estructura de cada prestadora.

Desde el sector explican que las subas están vinculadas al encarecimiento de insumos médicos, muchos de ellos importados, así como a la actualización de honorarios profesionales y al aumento de los costos de funcionamiento de clínicas y centros de salud.

Prepagas.

En términos interanuales, las cuotas acumulan un incremento cercano al 28,7 por ciento. Este nivel de actualización sostenida ha modificado el ingreso disponible de los afiliados, que deben destinar una mayor proporción de sus recursos al mantenimiento de la cobertura privada.

Empresas que confirmaron subas

Entre las compañías que ya definieron sus aumentos para abril figuran Hospital Italiano con un 2,7 por ciento, mientras que OSDE, Galeno, Swiss Medical, Omint, Avalian, Hospital Alemán y Sancor Salud aplicarán subas del 2,9 por ciento.

En este contexto, crece la cantidad de usuarios que analizan alternativas para reducir costos. Según datos del sector, seis de cada diez afiliados evaluaron cambiar de plan o comparar precios en los últimos meses.

A pesar de este escenario, la migración hacia el sistema público o hacia obras sociales sindicales continúa siendo limitada. Para muchos usuarios, la continuidad en la atención médica y el acceso a determinadas prestaciones siguen siendo factores determinantes al momento de decidir.