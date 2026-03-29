Aumento del Monotributo: cuándo vuelven a cambiar topes y cuotas

El organismo recaudador confirmó cuándo será la próxima actualización de topes y cuotas, en un esquema atado a la inflación.
El aumento del Monotributo ya tiene definida su próxima instancia de actualización, según confirmó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Tras los cambios aplicados en marzo, el esquema volverá a modificarse en septiembre de 2026, en línea con la evolución de la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Este mecanismo de ajustes semestrales busca mantener vigente el régimen simplificado frente al avance de los precios, evitando que los contribuyentes queden fuera del sistema por incrementos nominales en sus ingresos. De esta forma, no solo se incrementan las cuotas mensuales, sino también los topes de facturación permitidos en cada categoría.
La actualización automática se convirtió en una herramienta clave para sostener el equilibrio del sistema, especialmente en un contexto económico donde la inflación impacta de manera directa en la actividad de los trabajadores independientes.
Cuándo será el próximo aumento y qué variables se tendrán en cuenta
De acuerdo con el cronograma oficial, el próximo aumento del Monotributo se aplicará en septiembre de 2026. Para definir los nuevos valores, ARCA tomará como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al primer semestre del año.
Esto implica que tanto las cuotas como los límites de facturación sufrirán un nuevo ajuste, lo que obligará a los contribuyentes a revisar su encuadre dentro del régimen. Marzo y septiembre se consolidan así como los dos momentos clave del año para este tipo de modificaciones.
El objetivo es brindar previsibilidad, aunque en la práctica los cambios constantes exigen un seguimiento permanente por parte de los monotributistas, que deben adaptar su planificación financiera a estos incrementos.
Nuevos valores: cuánto se paga tras la última actualización
Con la suba aplicada en marzo, los topes de facturación anual registraron un incremento significativo. La categoría A, la más baja del sistema, pasó a tener un límite de $10.277.988,13 anuales, mientras que la categoría K, la más alta, alcanza los $108.357.084,05.
En cuanto a las cuotas mensuales, los valores también reflejan una fuerte dispersión según la categoría y el tipo de actividad. En los escalones iniciales, los montos rondan entre los $42.386 y $48.250, mientras que en las categorías más altas pueden superar el millón de pesos en el caso de servicios.
Esta estructura escalonada intenta mantener la progresividad del sistema, aunque el impacto en los bolsillos de los contribuyentes se hace cada vez más evidente a medida que avanzan las actualizaciones.