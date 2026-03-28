¿Dejar el monotributo y sumarse al Ganancias Simple?: detalles sobre el esquema que impulsa el Gobierno

El nuevo Régimen Simplificado de Ganancias reabre el debate entre contribuyentes. Especialistas analizan ventajas, costos y riesgos frente al monotributo en el contexto económico actual. Todo lo que hay que saber sobre el esquema que impulsa el Gobierno.
¿Conviene dejar el monotributo y sumarse a Ganancias Simple? La implementación del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) reactivó el debate entre pequeños contribuyentes, especialmente monotributistas, que evalúan si el cambio implica una mejora real o un incremento en la carga impositiva.
El nuevo esquema, impulsado por el Gobierno nacional, apunta a simplificar la relación entre el contribuyente y el Estado, al tiempo que introduce modificaciones en los mecanismos de fiscalización. La discusión ganó relevancia entre autónomos, profesionales y quienes integran el Régimen de Pequeños Contribuyentes.
En este contexto, el ex titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, explicó que el RSG propone un cambio conceptual en el sistema tributario: “ahora se presume la inocencia del ciudadano y es ARCA quien tiene que demostrar la culpabilidad del contribuyente que tuvo una diferencia impositiva”.
Diferencias clave entre el monotributo y el RSG
El Régimen Simplificado de Ganancias se basa en una lógica distinta al monotributo. Según detalló Pazo, el sistema toma la facturación del contribuyente, descuenta los gastos deducibles vinculados a su actividad y determina automáticamente el impuesto a pagar.
En ese marco, si no existen diferencias superiores al 15% entre lo declarado y lo calculado por el organismo, se aplica un “bloqueo fiscal”, que limita las posibilidades de fiscalización posterior. Este punto es considerado uno de los principales atractivos del régimen, señaló Infobae.
Por el contrario, quienes no adhieran al RSG deberán continuar presentando información detallada sobre patrimonio, consumos y evolución de bienes, lo que implica una mayor carga administrativa y exposición ante el fisco.
El análisis de conveniencia radica, entonces, en comparar la simplicidad operativa y el costo impositivo. Mientras el monotributo ofrece un esquema más accesible y con menores obligaciones, el nuevo régimen propone mayor formalidad y previsibilidad.
Ventajas, costos y acceso al crédito
Uno de los puntos que más destacan desde el oficialismo es el acceso al sistema financiero. El RSG permitiría justificar ingresos y consumos de manera más transparente, facilitando la obtención de créditos, la compra de bienes registrables o inversiones.
Sin embargo, especialistas advierten que este beneficio puede implicar un mayor costo impositivo. “Quizás te cueste más caro impositivamente, pero te permite acceder a beneficios que antes no tenías”, señaló Pazo.
En este sentido, el régimen podría resultar conveniente para quienes buscan formalizar su situación económica o ampliar sus posibilidades de financiamiento, aunque no necesariamente para todos los contribuyentes.
Además, el cambio impacta en la dinámica de asesoramiento profesional, ya que la simplificación del sistema reduciría la necesidad de intervención permanente de contadores, según sostuvo el propio ex funcionario.
Qué dicen los contadores sobre el cambio
Desde el ámbito profesional, la postura no es unánime. Algunos contadores advierten que el monotributo sigue siendo la opción más conveniente en términos de costos y simplicidad.
La contadora Elisabet Piacentini sostuvo que no recomendaría abandonar el régimen actual, al considerar que ofrece una estructura más económica, con menor carga tributaria y beneficios como obra social y aportes jubilatorios incluidos.
En la misma línea, el contador Marcos Felice señaló que la diferencia de impuestos puede ser significativa. Según ejemplificó, un monotributista de categoría alta podría pagar considerablemente menos que bajo el régimen de Ganancias, salvo en casos específicos como la necesidad de blanquear capitales.
Un debate abierto según el perfil del contribuyente
El debate sobre si conviene dejar el monotributo y sumarse a Ganancias Simple no tiene una respuesta única, ya que depende del perfil de cada contribuyente, sus ingresos, gastos y objetivos financieros, publicó Infobae.
Para algunos, el RSG representa una oportunidad para acceder a mayor formalidad, previsibilidad y herramientas financieras. Para otros, implica un aumento en la carga impositiva y la pérdida de la simplicidad que caracteriza al monotributo.
En definitiva, la decisión de migrar requiere un análisis individual que contemple tanto los beneficios como los costos, en un escenario donde las reglas fiscales continúan en proceso de transformación.