AUH de ANSES con aumento en abril: cuánto se cobra y su impacto

La AUH de ANSES con aumento en abril fue confirmada oficialmente por la Administración Nacional de la Seguridad Social, que aplicará una suba del 2,9% en línea con el índice de inflación. Esta actualización responde al esquema de movilidad mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y busca acompañar la evolución del costo de vida en el país.

Con este ajuste, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará de $132.814 en marzo a $136.666 en abril en su valor total. Sin embargo, como es habitual, los beneficiarios no perciben la totalidad del monto mes a mes, ya que el organismo previsional aplica una retención del 20% que se libera posteriormente bajo ciertas condiciones.

Foto: Archivo Elonce.

Este incremento forma parte de una política de actualización automática que el Gobierno sostiene para evitar el deterioro del poder adquisitivo de las prestaciones sociales, en un contexto económico marcado por la inflación persistente.

Cuánto se cobra con el aumento y cómo se distribuye

En términos concretos, el nuevo monto de la AUH implica que las familias recibirán de manera directa el 80% del total, es decir, $109.332 por hijo. El 20% restante, equivalente a $27.333, queda retenido por ANSES hasta que el titular presente la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

Este mecanismo apunta a garantizar el cumplimiento de derechos básicos de niños, niñas y adolescentes, vinculando el beneficio económico con el acceso a servicios esenciales. El monto retenido se acumula y se paga una vez al año, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

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Además del ingreso principal, muchas familias acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar, un complemento clave destinado a la compra de alimentos. Este refuerzo no requiere trámite adicional y se acredita junto con la AUH, ampliando significativamente el ingreso mensual del hogar.

El refuerzo de la Tarjeta Alimentar y otros beneficios

Los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen en abril en $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para quienes tienen dos hijos y $108.062 para aquellas con tres o más. De esta manera, una familia con un solo hijo puede superar los $161.000 mensuales al sumar ambos beneficios.

El impacto de estos montos resulta significativo en los sectores más vulnerables, donde la AUH representa una parte sustancial del ingreso total. En ese sentido, la combinación de ambas prestaciones funciona como una red de contención frente al aumento de los precios de los alimentos y otros bienes esenciales.

Por otra parte, el incremento del 2,9% también alcanza a otras asignaciones. La AUH por hijo con discapacidad asciende a $445.003 en su valor bruto, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) se equipara al monto de la AUH tradicional, garantizando así una cobertura similar para mujeres gestantes.

Un esquema atado a la inflación

El aumento de la AUH de ANSES con aumento en abril se enmarca en el sistema de movilidad mensual implementado recientemente, que ajusta las prestaciones de acuerdo a la inflación informada por el INDEC. Este esquema busca otorgar previsibilidad y evitar desfases prolongados entre los ingresos y el costo de vida, explicó RTS Medios.

Según informaron desde ANSES, la actualización se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, lo que facilita el acceso a los beneficiarios. Sin embargo, se mantiene la condición de presentar la Libreta AUH para cobrar el porcentaje retenido.