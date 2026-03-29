Abril llega con cambios: lo que deben saber los jubilados sobre aumento, bono y pagos

Con la llegada de abril, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de ANSES deben tener en cuenta tres aspectos centrales que definirán su ingreso mensual: el aumento por movilidad, la continuidad del bono extraordinario y el calendario de pagos. Estos factores determinan tanto el monto a cobrar como las fechas de acreditación.

Desde el organismo previsional se informó que habrá una actualización de haberes en función del esquema de movilidad vigente, aunque aún resta la confirmación oficial del porcentaje. En paralelo, se mantendrá el refuerzo económico destinado a los sectores de menores ingresos.

Además, el cronograma de pagos continuará organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad, siguiendo el esquema habitual que utiliza ANSES para ordenar las acreditaciones mensuales.

Aumento por movilidad y montos estimados

El aumento que recibirán los jubilados en abril se calculará en base a la inflación registrada meses anteriores. Si bien no se oficializó el porcentaje definitivo, las estimaciones lo ubican en torno al 2,9%.

De concretarse ese ajuste, la jubilación mínima alcanzaría los $380.318. Con el bono incluido, el ingreso total podría llegar a $450.318. En tanto, la jubilación máxima se ubicaría en $2.559.187.

Jubilados.

En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, el haber pasaría a aproximadamente $266.222 y, con el refuerzo, rondaría los $336.222. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanzaría los $304.254, con un total cercano a $374.254 al sumar el bono.

Bono y fechas de cobro

El bono extraordinario de $70.000 continuará vigente durante abril para los jubilados que perciben los ingresos más bajos. Este refuerzo se acreditará de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites.

Quienes cobran la jubilación mínima recibirán el monto completo, mientras que aquellos con ingresos superiores pero por debajo del tope establecido accederán a un bono proporcional. En cambio, quienes superen ese límite no percibirán el adicional.

En cuanto al calendario de pagos, si bien ANSES aún no publicó el cronograma oficial, se prevé que se mantenga el esquema habitual según terminación de DNI. Las fechas comenzarían el 10 de abril para haberes mínimos y se extenderían hasta fin de mes para quienes superan ese nivel de ingresos.