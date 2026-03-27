AUH más Tarjeta Alimentar: cómo queda con el aumento y los montos que pagará en abril

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de abril llegó con una actualización clave que impactó directamente en millones de familias. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,9% en la prestación, en línea con la fórmula de movilidad vigente.

Este ajuste se basó en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, tal como establece el Decreto 274/2024. Sin embargo, hay un detalle que sigue siendo determinante: la Tarjeta Alimentar no se actualiza y mantiene los mismos valores desde mayo de 2024.

Cuánto se cobra por AUH en abril de 2026

Con el aumento aplicado, la AUH abril 2026 alcanzó un monto total de $136.666 por hijo. Como ocurre todos los meses, ANSES retuvo el 20% del beneficio hasta que se presente la Libreta AUH. Por eso, los valores quedaron divididos de la siguiente manera:

Monto total: $136.666

Pago directo (80%): $109.332,80

Monto retenido (20%): $27.333,20

Este esquema busca garantizar el cumplimiento de controles de salud y educación, requisitos necesarios para acceder al total del beneficio.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto es mayor:

Total: $445.003

Pago directo: $356.002,40

Tarjeta Alimentar de ANSES: los montos de abril 2026

Uno de los puntos clave es que la Tarjeta Alimentar no tuvo actualización. Los montos se mantuvieron sin cambios:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Esta situación generó una diferencia importante respecto a la AUH, que sí se ajusta mensualmente por inflación.

Cuánto se cobra en total según la cantidad de hijos

Al combinar la AUH (80%) con la Tarjeta Alimentar, los ingresos familiares quedaron de la siguiente manera:

1 hijo: $161.582,80

2 hijos: $300.601,60

3 hijos: $436.060,40

4 hijos: $545.393,20

5 hijos: $654.726

6 hijos: $764.058,80

Estos valores reflejan el ingreso directo mensual, sin contar el 20% retenido que se cobra posteriormente.

El extra clave: complemento leche del Plan de los Mil Días

Para familias con hijos de hasta 3 años, se suma un beneficio adicional. Se trata del Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en abril fue de $51.547. En este caso, una familia con un hijo pequeño que cobre la AUH al 80% y la Tarjeta Alimentar alcanzó un total de:

$213.129,80

Este refuerzo tiene como objetivo garantizar la alimentación en los primeros años de vida, una etapa clave para el desarrollo infantil.

Por qué el monto final puede variar

Aunque los valores de la AUH están definidos, el monto que cada familia cobra puede variar. Esto depende de varios factores: