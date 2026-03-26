 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

ANSES: cómo pedir la Prestación por Desempleo, requisitos y calendario de pagos en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ofrece una ayuda económica para personas sin trabajo formal. Quiénes pueden acceder, cómo hacer el trámite paso a paso y qué documentación se necesita.

26 de Marzo de 2026
La medida incluye a trabajadores de la construcción y en relación de dependencia
La medida incluye a trabajadores de la construcción y en relación de dependencia

La Administración Nacional de la Seguridad Social ofrece una ayuda económica para personas sin trabajo formal. Quiénes pueden acceder, cómo hacer el trámite paso a paso y qué documentación se necesita.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene vigente la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a personas que perdieron su trabajo formal y necesitan asistencia económica mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

 

Esta ayuda está dirigida a dos grupos principales. Por un lado, trabajadores en relación de dependencia alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por situaciones ajenas a su voluntad. Por otro, también incluye a empleados del sector de la construcción contemplados en la Ley N° 25.371, en casos de fin de obra o despido.

Requisitos para acceder

 

Los requisitos varían según el tipo de empleo:

- Trabajadores permanentes: deben tener al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.

- Eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, con un mínimo de 90 días trabajados en el último año.

- Mayores de 45 años: acceden a una extensión del beneficio por 6 meses adicionales.

Cómo hacer el trámite paso a paso

 

Para iniciar la solicitud, es necesario reunir la documentación básica:

- DNI (original y copia)

- Comprobante de desempleo (telegrama de despido, contrato vencido, quiebra del empleador o acta de defunción, según corresponda)

 

El trámite puede realizarse de dos formas:

- Online: a través de “Atención Virtual” en el sitio de Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

- Presencial: solicitando turno previo y presentándose en una oficina con la documentación.

Cómo se cobra la prestación

 

Una vez aprobado el beneficio, la Administración Nacional de la Seguridad Social habilita una cuenta bancaria donde se deposita el dinero y entrega una tarjeta de débito.

 

El monto y la duración del cobro dependen de los aportes realizados y los ingresos previos del trabajador. En general, se paga en cuotas mensuales que van de 2 a 12 meses.

 

Además, esta prestación es compatible con otras ayudas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares y la ayuda escolar anual, lo que permite complementar ingresos durante el período de desempleo.

Temas:

Anses desempleo ayuda económica
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso