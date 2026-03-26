Empleados de comercio cerró aumento salarial con suba escalonada y bono: monto, porcentaje y cuotas

El gremio que representa a los empleados de comercio y las cámaras empresarias sellaron una paritaria para abril-junio con subas escalonadas y un bono extraordinario para más de un millón de trabajadores.
La paritaria empleados de comercio 2026 cerró este jueves con un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las principales cámaras empresariales del sector, que contempla un aumento salarial del 5% en tres tramos y el pago de un bono extraordinario de $120.000.
El entendimiento fue firmado por el sindicato que conduce Armando Cavalieri junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), y alcanza a aproximadamente 1.200.000 trabajadores en todo el país.
Según se detalló, el incremento se aplicará de manera escalonada: un 2% en abril, 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio, en línea con la pauta salarial impulsada por el Gobierno nacional.
Aumento escalonado y monitoreo económico
El acuerdo incluyó además un mecanismo de seguimiento de la evolución económica, con el objetivo de evaluar posibles ajustes en función de la inflación y preservar el poder adquisitivo de los salarios durante el primer semestre.
Desde FAECYS destacaron que este monitoreo permitirá revisar las condiciones en un contexto marcado por la suba de precios y la incertidumbre económica.
La paritaria del sector comercio es considerada una de las más relevantes del país, no solo por la cantidad de trabajadores alcanzados sino también porque suele marcar referencia para otras negociaciones salariales.
Bono extraordinario y contexto económico
Además del aumento, el acuerdo contempla el pago de un bono extraordinario de $120.000 correspondiente al trimestre abril-junio de 2026, como complemento para sostener los ingresos de los trabajadores.
El secretario general del gremio, Armando Cavalieri, destacó el carácter del acuerdo al señalar: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía”.
“Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil”, agregó el dirigente.
Alineamiento con la pauta oficial
El entendimiento salarial se enmarca dentro de la pauta impulsada por el Gobierno, que busca que los aumentos paritarios se mantengan por debajo de la inflación mensual.
En ese sentido, se descuenta que el acuerdo será homologado por la Secretaría de Trabajo, lo que le otorgará plena validez legal.
Desde la Casa Rosada se viene impulsando una política de moderación salarial, con incrementos por debajo del 2% mensual, en un contexto donde la inflación mostró una tendencia al alza en los últimos meses.
Tensiones sindicales y escenario futuro
La estrategia oficial generó reacciones diversas en el movimiento sindical, ya que algunos gremios optaron por adaptar sus acuerdos a la pauta oficial, mientras que otros anticiparon resistencia.
En el caso del sector mercantil, el acuerdo refleja una negociación alineada con los lineamientos del Ejecutivo, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, cuando la paritaria superó el techo oficial y demoró su homologación.
La negociación de Comercio resulta clave en el escenario laboral argentino, ya que sus salarios funcionan como referencia para múltiples actividades y sectores de la economía.
Impacto en los trabajadores
El nuevo esquema salarial se suma a un contexto en el que los ingresos del sector ya venían siendo reforzados por sumas fijas no remunerativas, que alcanzaban los $100.000 mensuales y se incorporarán al salario básico desde abril.
Este cambio impacta directamente en la estructura salarial, ya que eleva la base de cálculo de adicionales y beneficios, aunque también incrementa los descuentos.
Con este acuerdo, el gremio busca garantizar previsibilidad en los ingresos de los trabajadores durante el segundo trimestre del año, en un escenario económico complejo.
Un acuerdo clave para el mercado laboral
La paritaria empleados de comercio 2026 vuelve a posicionarse como una referencia central en el mercado laboral argentino, tanto por su alcance como por su impacto en la dinámica salarial, publicó Infobae.
El acuerdo firmado entre el gremio y las cámaras empresarias refleja un equilibrio entre la necesidad de recomponer ingresos y la situación económica de las empresas.
En ese marco, el sector continuará monitoreando la evolución de la economía para evaluar posibles ajustes en los próximos meses.