Plazos Fijos: el listado de los bancos con las mejores tasas de interés

Los plazos fijos en pesos se consolidaron en marzo de 2026 como una de las alternativas de inversión más buscadas por los ahorristas argentinos, gracias a su bajo riesgo y rendimientos previsibles. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó el ranking de tasas, donde algunas entidades destacan por ofrecer rendimientos superiores al 25% nominal anual (TNA).

Este ajuste refleja la competencia entre bancos por captar depósitos, especialmente en un contexto de mayor estabilidad cambiaria y desaceleración inflacionaria. Los ahorristas que buscan maximizar sus ganancias pueden comparar las opciones disponibles y elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.

El comparador oficial del BCRA revela las tasas más altas para plazos fijos a 30 días constituidos de manera digital.

Las entidades que lideran el ranking en marzo de 2026 son:

Rendimientos

En caso de que una, o más personas, quieran invertir $1.100.000 en un depósito a plazo fijo de 30, 60 o 90 días, lo ideal es que revisen en cuáles bancos les conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades ofrecen alrededor del 24,00% de tasa de interés anual, esto rinde invertir en el Banco Nación $1.100.000 a 30, 60 o 90 días:

Plazo fijo a 30 días: la ganancia es de $21.698,63 (24,00%)

Plazo fijo a 60 días: la ganancia es de $47.917,81 (26,50%)

Plazo fijo a 90 días: la ganancia es de $75.945,21 (28,00%)

Estrategias para maximizar el rendimiento

Renovación automática: al finalizar el plazo, el capital más los intereses pueden reinvertirse, generando interés compuesto y aumentando el rendimiento a largo plazo.

Comparación de tasas: utilizar el comparador del BCRA para identificar la entidad con la mejor oferta antes de constituir el depósito.

Canales digitales: las tasas suelen ser más altas en plazos fijos online que en sucursales, ya que reducen costos administrativos para los bancos.