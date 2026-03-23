Créditos hipotecarios: en cuánto arrancan las cuotas y cómo suben en seis meses

Las cuotas de créditos hipotecarios en UVA muestran fuertes diferencias entre bancos y una suba sostenida en el corto plazo. El ajuste por inflación impacta directamente en el costo del financiamiento.
Las cuotas de créditos hipotecarios en UVA marcan el pulso del acceso a la vivienda en Argentina y evidencian un escenario donde el costo inicial y su evolución en el corto plazo resultan determinantes para quienes buscan financiamiento.
Desde el regreso del crédito hipotecario en mayo de 2024, el mercado inmobiliario experimentó una recuperación significativa. Durante 2025 se otorgaron más de 44.000 préstamos, lo que reactivó la actividad tras años de parálisis.
En paralelo, el crédito mostró un crecimiento sostenido durante 17 meses consecutivos, con una expansión mensual del 5,3% a precios constantes, aunque con un contexto actual marcado por tasas en alza y una inflación que sigue condicionando la evolución de las cuotas.
Cuánto se paga al inicio del crédito
Para dimensionar el costo actual, se toma como referencia una propiedad de u$s100.000, financiada al 75% y a 20 años. En este escenario, las diferencias entre bancos resultan determinantes desde el inicio.
Las entidades con tasas más competitivas presentan cuotas iniciales que rondan entre los $770.000 y los $866.000. El Banco Nación encabeza el listado con una cuota de aproximadamente $771.392, seguido por ICBC con $827.573 y BBVA con $866.127.
Sin embargo, en otras entidades los valores superan ampliamente el millón de pesos mensuales, lo que genera una brecha significativa y convierte a la cuota inicial en un filtro clave para el acceso al crédito.
Cómo evolucionan en seis meses
Al tratarse de préstamos ajustados por UVA, las cuotas de créditos hipotecarios en UVA evolucionan en función de la inflación. Bajo una proyección de aumento del 2,5% mensual, el incremento acumulado en seis meses alcanza aproximadamente el 15%.
En este contexto, las cuotas podrían escalar de manera considerable en poco tiempo. Por ejemplo, en el Banco Nación pasarían de $771.392 a cerca de $894.000, mientras que en ICBC subirían de $827.573 a unos $960.000.
En el caso de BBVA, la cuota inicial de $866.127 podría alcanzar alrededor de $1.004.000 en apenas medio año, lo que implica aumentos mensuales de entre $120.000 y $140.000 en ese período.
Diferencias entre bancos y tasas
El análisis del mercado revela una fuerte dispersión entre entidades financieras. En un mismo escenario crediticio, algunas instituciones presentan cuotas iniciales que superan ampliamente el millón de pesos.
Entre ellas se destacan Hipotecario con $1.332.790, Supervielle y Macro con valores cercanos a $1.418.939, mientras que otras como Banco Ciudad, Santander o Galicia también superan el millón de pesos mensuales.
Estas diferencias responden a la política de tasas de cada banco, al nivel de liquidez y a la estrategia comercial, con el Banco Nación como principal referencia por mantener tasas más bajas para quienes acreditan su sueldo en la entidad.
Qué explican las tasas y el mercado
Especialistas coinciden en que el comportamiento del sistema financiero responde a la demanda. Si los créditos se colocan incluso con tasas elevadas, los incentivos para reducirlas son limitados.
Además, todos los créditos UVA operan bajo el sistema de amortización francesa, lo que implica que en los primeros años la mayor parte de la cuota corresponde a intereses, mientras que el capital se reduce lentamente.
Este esquema refuerza la importancia de analizar no solo la cuota inicial, sino la evolución del crédito a lo largo del tiempo, especialmente en un contexto inflacionario.
Perspectivas y variables clave
Desde el sector inmobiliario destacan que el crédito volvió a ocupar un rol central, aunque el desafío actual es sostener el ritmo de crecimiento frente a tasas más altas.
El acceso a la vivienda se amplió con la reactivación del financiamiento, pero ahora la relación entre cuota e ingreso y la evolución de los salarios se convierten en variables decisivas.
En este escenario, las cuotas de créditos hipotecarios en UVA no solo definen el acceso inicial, sino también la sostenibilidad del préstamo en el tiempo, en función de la dinámica inflacionaria.
Una decisión que exige proyección
El análisis previo a tomar un crédito hipotecario debe incluir factores como la tasa real, el costo financiero total, la capacidad de pago y la evolución esperada de los ingresos, publicó IProfesional.
El ajuste por UVA introduce una variable dinámica que obliga a proyectar escenarios futuros, ya que una inflación sostenida impacta directamente en el valor de la cuota.
De esta manera, el acceso al crédito no se define únicamente por el valor inicial, sino por la capacidad de sostener el pago en el tiempo, en un contexto económico que continúa siendo desafiante para las familias argentinas.