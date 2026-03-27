Becas Progresar 2026: plazos de inscripción, montos y requisitos

Las Becas Progresar 2026 ya tienen abiertas sus inscripciones y el Gobierno nacional confirmó las fechas límite para anotarse según cada línea del programa. Además, se introdujeron cambios en los requisitos y se actualizó el monto del beneficio.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 172/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde se detallan las condiciones de acceso y permanencia para quienes deseen acceder a las Becas Progresar.

El programa está orientado a acompañar a estudiantes en distintos niveles educativos, desde la finalización de la escuela obligatoria hasta la formación profesional y universitaria.

Fechas de inscripción según cada línea

El calendario de inscripción de las Becas Progresar varía según el tipo de beca. Para quienes buscan finalizar la educación obligatoria, la inscripción estará abierta desde el 27 de marzo hasta el 24 de abril.

En tanto, las líneas de Educación Superior y Progresar Enfermería tendrán su período de inscripción del 6 al 30 de abril, según informó la Agencia NA.

Por su parte, la línea de Formación Profesional contará con un plazo más amplio, ya que estará habilitada desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.

Becas Progresar.

Monto actualizado y duración del beneficio

El monto de las Becas Progresar fue actualizado y quedó establecido en 35.000 pesos mensuales para todas las líneas del programa.

En cuanto a la duración, dependerá del momento en el que se realice la inscripción. Quienes ingresen en la primera convocatoria podrán acceder a hasta 12 meses de beca, mientras que en la segunda convocatoria el beneficio será de hasta 6 meses.

De esta manera, el esquema busca adaptarse a los distintos momentos del ciclo educativo.

Requisitos y nuevas condiciones

Para acceder a las Becas Progresar, los ingresos del grupo familiar no deben superar tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Además, se requiere ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos cinco años de residencia legal en el país y contar con Documento Nacional de Identidad.

Entre las novedades, se incorporó la obligación de informar cualquier cambio en la situación académica, laboral o familiar dentro de los 30 días, a través de los canales oficiales como la plataforma Progresar, Anses o la aplicación Mi Argentina.