 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

Aumento a docentes en Entre Ríos: oficializaron sumas y haber mínimo

Tras no alcanzar acuerdo en paritarias, el Ejecutivo provincial oficializó el decreto que establece una recomposición salarial para docentes, con sumas fijas, adicionales y un haber mínimo garantizado.

28 de Marzo de 2026
El gobierno oficializó el aumento para los docentes entrerrianos
El gobierno oficializó el aumento para los docentes entrerrianos Foto: Archivo / Ilustrativa

Tras no alcanzar acuerdo en paritarias, el Ejecutivo provincial oficializó el decreto que establece una recomposición salarial para docentes, con sumas fijas, adicionales y un haber mínimo garantizado.

El aumento salarial docente en Entre Ríos fue establecido por decreto luego de que no se alcanzara un acuerdo en la instancia paritaria con los gremios. La medida fue oficializada por el Gobierno provincial y contempla una recomposición de haberes con vigencia desde febrero de 2026.

 

La decisión se tomó tras la audiencia realizada el 2 de marzo en el marco de la negociación colectiva, donde la propuesta oficial no obtuvo la conformidad de las entidades sindicales. A pesar de ello, el Ejecutivo resolvió avanzar con una actualización salarial en uso de sus atribuciones.

 

El decreto, al que accedió Elonce, establece el sostenimiento de una suma remunerativa y bonificable de $25.000 para docentes con al menos 10 años de antigüedad, la cual continuará integrando la base de cálculo de otros adicionales.

El gobierno oficializ&oacute; el aumento para los docentes entrerrianos
El gobierno oficializó el aumento para los docentes entrerrianos

Sumas fijas y nuevo piso salarial

Entre los puntos centrales de la medida, se dispuso el pago de una suma fija mensual no remunerativa ni bonificable dentro del Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) y el complemento por conectividad.

 

Este adicional tendrá un tope de $60.000 por docente, compuesto por $36.000 correspondientes al FOPID y $24.000 por conectividad, con liquidación proporcional según la carga horaria.

 

Además, el Gobierno fijó un haber mínimo de bolsillo para el cargo docente de referencia. Desde febrero, el salario garantizado será de $750.000 para jornada simple (carga semanal mínima 20 horas), $996.465 para jornada completa (desde 600 puntos) y $664.730 para quienes tengan una carga horaria menor a 20 horas.

 

En los casos en que los ingresos no alcancen esos montos, se abonará una diferencia para completar el piso establecido, según se detalló en la normativa.

Bono para jubilados y continuidad de la negociación

La resolución también incluyó una suma extraordinaria de $30.000 para el sector pasivo docente, con carácter no remunerativo y no bonificable, como medida excepcional para reforzar ingresos.

 

Asimismo, se instruyó al Consejo General de Educación a convocar a una nueva instancia de negociación colectiva en un plazo de 90 días, con el objetivo de evaluar la evolución económica y posibles ajustes salariales.

 

Por último, el decreto establece que los incrementos y adicionales se mantendrán vigentes hasta que se concrete un nuevo acuerdo paritario, quedando sujetos a futuras revisiones. Elonce.com

Temas:

aumento docente Entre Ríos salario docente 2026 paritarias docentes CGE
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso