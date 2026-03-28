Aumento a docentes en Entre Ríos: oficializaron sumas y haber mínimo

El aumento salarial docente en Entre Ríos fue establecido por decreto luego de que no se alcanzara un acuerdo en la instancia paritaria con los gremios. La medida fue oficializada por el Gobierno provincial y contempla una recomposición de haberes con vigencia desde febrero de 2026.

La decisión se tomó tras la audiencia realizada el 2 de marzo en el marco de la negociación colectiva, donde la propuesta oficial no obtuvo la conformidad de las entidades sindicales. A pesar de ello, el Ejecutivo resolvió avanzar con una actualización salarial en uso de sus atribuciones.

El decreto, al que accedió Elonce, establece el sostenimiento de una suma remunerativa y bonificable de $25.000 para docentes con al menos 10 años de antigüedad, la cual continuará integrando la base de cálculo de otros adicionales.

El gobierno oficializó el aumento para los docentes entrerrianos

Sumas fijas y nuevo piso salarial

Entre los puntos centrales de la medida, se dispuso el pago de una suma fija mensual no remunerativa ni bonificable dentro del Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) y el complemento por conectividad.

Este adicional tendrá un tope de $60.000 por docente, compuesto por $36.000 correspondientes al FOPID y $24.000 por conectividad, con liquidación proporcional según la carga horaria.

Además, el Gobierno fijó un haber mínimo de bolsillo para el cargo docente de referencia. Desde febrero, el salario garantizado será de $750.000 para jornada simple (carga semanal mínima 20 horas), $996.465 para jornada completa (desde 600 puntos) y $664.730 para quienes tengan una carga horaria menor a 20 horas.

En los casos en que los ingresos no alcancen esos montos, se abonará una diferencia para completar el piso establecido, según se detalló en la normativa.

Bono para jubilados y continuidad de la negociación

La resolución también incluyó una suma extraordinaria de $30.000 para el sector pasivo docente, con carácter no remunerativo y no bonificable, como medida excepcional para reforzar ingresos.

Asimismo, se instruyó al Consejo General de Educación a convocar a una nueva instancia de negociación colectiva en un plazo de 90 días, con el objetivo de evaluar la evolución económica y posibles ajustes salariales.

Por último, el decreto establece que los incrementos y adicionales se mantendrán vigentes hasta que se concrete un nuevo acuerdo paritario, quedando sujetos a futuras revisiones. Elonce.com