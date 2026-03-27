Docentes entrerrianos se movilizaron por las calles de Paraná para exigir mejoras salariales

REDACCIÓN ELONCE
Se realizó el paro docente en Entre Ríos con marcha en Paraná. AGMER y AMET reclaman paritarias y rechazan aumentos por decreto del Gobierno.
El paro docente en Entre Ríos se llevó adelante este viernes con una importante movilización en la ciudad de Paraná, convocada por AGMER y con adhesión de AMET. La jornada de protesta incluyó una marcha provincial de antorchas, con concentración desde las 18 en Plaza 1º de Mayo y posterior movilización hacia Casa de Gobierno.
La medida de fuerza respondió al malestar de los gremios docentes frente a la decisión del Poder Ejecutivo provincial de otorgar aumentos salariales por decreto, sin haber alcanzado un acuerdo en el ámbito paritario. Esta situación generó un fuerte rechazo por parte de las entidades sindicales, que consideran insuficiente y unilateral la propuesta oficial.
En ese marco, tanto la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) como la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) expresaron su rechazo al Decreto 500/26, al sostener que incluye sumas no remunerativas y posterga la discusión salarial hasta el mes de junio.
Alta adhesión y fuerte presencia en la capital provincial
Durante el paro docente en Entre Ríos, desde AGMER destacaron el alto nivel de acatamiento a la medida de fuerza en toda la provincia. Manuel Gómez, secretario general de AGMER Paraná, aseguró que la jornada tuvo una amplia convocatoria y reflejó el malestar del sector educativo.
“Estamos haciendo la concentración de esta movilización. Estamos en una jornada de paro, con un alto acatamiento en el índice de adhesión a la medida de fuerza”, expresó el dirigente en declaraciones a Elonce.
Además, remarcó que la protesta busca reiterar un reclamo que se viene sosteniendo desde hace semanas: “En la provincia de Entre Ríos hay una situación irresuelta, que es el salario de los trabajadores de la educación”.
Reclamos y pedido de convocatoria urgente
El paro docente en Entre Ríos también contó con el acompañamiento de otros sectores sindicales, lo que reforzó la visibilidad del reclamo. Según Gómez, hubo presencia de representantes de los 17 departamentos de la provincia, quienes viajaron durante horas para participar de la manifestación en Paraná.
“La central de trabajadores está con nosotros, también AMET junto a AGMER. Tenemos presencia de los 17 departamentos”, destacó el dirigente, al tiempo que subrayó la magnitud de la convocatoria.
Finalmente, insistió en la necesidad de que el Gobierno provincial convoque de manera urgente a una nueva instancia de diálogo. “Instamos al gobierno provincial a que pueda convocar a una reunión urgente para discutir salarios y analizar el estado de la situación, que es alarmante”, concluyó.
“Fracasó en la segunda instancia la paritaria. Luego no tuvimos convocatoria, nos encontramos con un decreto que de manera unilateral fija incrementos en códigos que no repercuten en el salario docente. Solo son códigos complementarios como lo es el Fopid y el de Conectividad. Lo que uno analiza de lo que presentó el gobierno provincial es que no hay una propuesta que pueda ser considerada. Estos montos fijos que se pusieron a consideración resultan irrisorios al sector de jubilados”, sostuvo en otro tramo de la entrevista.
La palabra de los secretarios gremiales en la marcha de las antorchas
En el marco de la movilización, en el pórtico de Casa de Gobierno Plaza Mansilla los secretarios generales Agmer Central, Abel Antivero y de AMET, Andrés Bessel, dialogaron con Elonce. En ese sentido, Antivero destacó: “Estamos contentos de estar acá.
Hemos tenido una respuesta positiva en el marco de una jornada de paro y de reclamo con representación de los 17 departamentos”. En este sentido, señaló que “ha sorprendido la cantidad de adherentes que han pedido venir, tanto afiliados como no afiliados”.
Acerca de la agresión que recibieron trabajadores de la CTA, Antivero sostuvo su rechazo. “Repudiamos ese acto de violencia y tenemos confirmado que los proyectiles vinieron desde el edificio de la Caja de Jubilaciones, donde lastimaron a dos compañeros, uno en el rostro a Víctor Hutt y en el brazo derecho a Ivana Rezet. Lamentamos esta situación, habla del clima de época. Nosotros no somos violentos y por supuesto repudiamos toda acción que tenga que ver en ese sentido”.
Sobre una posible convocatoria del gobierno para una nueva discusión salarial, Antivero expresó: “Nos caracteriza la insistencia. El objetivo es que nos convoquen, que contradiga lo que dice el decreto 500, el gobernador que dice que por 90 días no nos va a convocar a discutir salario. Nuestro horizonte que nos convoque y nos haga una propuesta en serio”.
Asimismo, Antivero rechazó la reforma previsional y aseguró: “La carpa blanca está en carpeta. Nosotros vamos a definir cuándo es el momento de aplicarla”.
“Con los compañeros de AMET y de SADOP estamos en la misma sintonía”, aseveró.
Por su parte, Andrés Bessel, secretario de AMET, expresó su alegría “porque hubo una convocatoria muy importante de toda la provincia manifestándose en esta actividad un paro de 24 horas con la movilización, repudiando los hechos de violencia que sufrimos desde la caja de jubilaciones con el tirado de piedra”.
Además, enfatizó: “Estamos reclamando que nos convocan a paritarias. No queremos esperar 90 días para discutir nuestro salario que está claramente por atrás de la inflación. Y hoy es una clara muestra de que el descontento de la docencia entrerriana”.
“Entendemos que necesitamos reclamar y para eso hay que hacer diferentes actividades como la de hoy. Y por supuesto le pedimos al señor gobernador que no tarde 90 días en convocarnos, que hay un aumento continuo de la nafta y nosotros pretendemos que el salario que hoy estamos percibiendo reciba una recomposición significativa en el marco una paritaria”, indicó.
“Estimamos un acatamiento de entre un 65 y un 70% y fundamentalmente, más allá de los porcentajes, entendemos con que fuera 20, 30 o 100, el gobierno se debe poner las pilas, convocar a los gremios porque cuando haya un maestro haciendo paro, es necesario que el gobernador disponga todas las medidas para convocar y para discutir un salario que está claramente por debajo de la inflación”, enfatizó.