Agmer Paraná confirmó más del 80% de acatamiento al paro docente en escuelas del departamento

Se lleva adelante un paro provincial docente. Manuel Gómez, secretario general de AGMER Paraná, explicó a Elonce cómo fue el acatamiento a la medida de fuerza.

“Este paro es producto de que está irresuelta la situación salarial en la provincia. En el departamento Paraná estamos por encima del 80% de acatamiento en los distintos niveles: inicial, primaria y secundaria”, dijo.

Mencionó que “estamos reforzando la convocatoria y la movilización que tendremos este viernes por la tarde, cuya concentración será en la Plaza 1º de Mayo a partir de las 18 horas, para luego dirigirnos a la explanada de Casa de Gobierno”.

Recordó que a principio de año “solicitamos la reapertura de la discusión salarial, dado que veníamos con un deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación. Sucedió que a finales de febrero recién se nos convocó, tuvimos dos audiencias paritarias que no arribaron a ningún acuerdo y, por lo tanto, el gobierno provincial, a través de un decreto, produce lo que considera un aumento de dos códigos: de conectividad y Fopid, pero no está resuelto lo que nosotros estamos demandando, que es una recomposición salarial”.

Aseguró que para el sector de jubilados se otorgó una suma de $30.000 y para los activos, una cifra con un tope de $60.000. “Cualquier docente, cualquier ciudadano puede saber que $30.000, para solventar los gastos que se han incrementado en nuestro país, son insuficientes, no alcanzan. Por lo tanto, urge una nueva convocatoria”, agregó.

Señaló que “para nosotros es inaceptable la metodología que está planteando el gobierno en cuanto a cómo dar la discusión salarial y, ni hablar, de los montos. Por eso urge que el gobierno provincial dé vuelta de página a lo que ha dicho, de que quiere esperar tres meses para discutir salario, porque la verdad hay una urgencia en el temario de los trabajadores que hay que atender”.

Por otro lado, también mencionó que en el sector existe preocupación a la reforma previsional. “La reforma que se está planteando dista mucho de lo que sería una mejoría en las condiciones en las cuales nosotros tenemos el funcionamiento de la Caja. Apunta a modificar lo que es el cálculo del haber y apunta a modificar la edad jubilatoria. Por lo tanto, se pretende avanzar sobre lo que nosotros decimos que son derechos conquistados a lo largo y ancho de la historia, que no solamente va a afectar al sector de trabajadores activos, sino que el sector de jubilados”, dijo.

Finalmente, remarcó que “esperamos ser convocados, que se trabaje en una propuesta que esté a la altura de lo que estamos demandando hoy. La docencia entrerriana se va a movilizar y manifestar acá. No hay una cuestión antojadiza de los sindicatos, sino que hay una demanda real y que se va a plasmar en la calle, en una marcha que va a ser contundente. Y el gobierno provincial, entendemos, deberá convocar para nuevamente habilitar instancias de diálogo que vayan encontrando la salida a esta situación”. Elonce.com