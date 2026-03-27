Paro docente: en una escuela primaria de Paraná la adhesión fue del 60%

El paro docente convocado para este viernes por AGMER, con adhesión de AMET, tuvo impacto en distintas instituciones educativas de la provincia. En la ciudad de Paraná, desde una escuela primaria detallaron cómo se desarrolló la jornada en el marco de la medida de fuerza.

La protesta incluyó además una movilización con antorchas en la capital entrerriana, con concentración prevista en Plaza 1º de Mayo y posterior marcha hacia Casa de Gobierno, en reclamo por la reapertura de la paritaria salarial.

En este contexto, el paro docente responde al rechazo de los gremios a la decisión del Ejecutivo provincial de otorgar aumentos por decreto, sin acuerdo en paritarias.

Cómo fue el nivel de adhesión en una escuela de Paraná

En la Escuela Primaria “Las Heras”, la vicedirectora Adriana Garcilazo indicó a Elonce como fue el acatamiento al paro docente en el turno mañana.

“La adhesión en este turno es del 60% de los docentes”, explicó, y señaló que se trata de un nivel inferior al registrado en medidas anteriores.

“Antes era más el porcentaje, un poquito más”, agregó al comparar con jornadas previas de paro docente.

Escuela "Las Heras".

Clases con normalidad y reorganización interna

A pesar del nivel de adhesión, desde la institución remarcaron que la actividad escolar se sostuvo con normalidad. “El horario de los estudiantes y los docentes que se presentaron es igual que siempre y se desarrolla con normalidad, sin ningún problema”, afirmó Garcilazo.

La escuela cuenta con una matrícula aproximada de 580 alumnos distribuidos en dos turnos, desde nivel inicial hasta sexto grado.

En relación al funcionamiento cotidiano, la vicedirectora indicó que no se registraron inconvenientes durante la jornada de paro docente y que el establecimiento mantiene una alta demanda de inscripciones.

El reclamo docente y el contexto del conflicto

Consultada sobre el clima entre los trabajadores, Garcilazo señaló que existe coincidencia en los planteos gremiales. “Todos consideramos que los reclamos que se están haciendo son correctos”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que la adhesión a la medida es una decisión individual, aunque el reclamo es compartido. “Más allá de que alguno no adhiera, adhiere al reclamo”, expresó.