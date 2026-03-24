Paro de AGMER: desde el gremio detallaron los motivos de la medida de fuerza

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos confirmó un paro AGMER de 24 horas para este viernes 27 de marzo, en el marco del conflicto salarial y previsional que atraviesa el sector docente. La medida incluirá una marcha provincial en Paraná, con concentración prevista para las 18.

La decisión fue tomada por la conducción del gremio tras las últimas definiciones del Gobierno provincial, en un contexto de creciente malestar en toda la provincia por la situación salarial y las condiciones laborales.

“No es un aumento salarial”

La secretaria adjunta de AGMER, Lía Fimpel, fue contundente al explicar los motivos del paro AGMER y apuntó directamente contra el decreto 500/26. “Hemos tomado la definición de realizar un paro provincial en rechazo a lo que es el decreto 500, por el cual el gobernador otorga unilateralmente un aumento, entre comillas, si se puede llamar esto aumento salarial”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó el impacto real de la medida. “No se puede considerar un aumento salarial a 60.000 pesos, mucho menos a 30.000 en el caso de los jubilados”, remarcó.

Secretaria adjunta de AGMER, Lía Fimpel. Foto: Elonce.

Además, explicó que la decisión responde a un proceso que se viene desarrollando en toda la provincia: “Entendiendo cuál era la voluntad mayoritaria de las compañeras y los compañeros, el malestar creciente que hay”.

“No hay un parámetro en lo que se cobró”

Uno de los puntos más cuestionados por el gremio es la liquidación de los últimos haberes. Fimpel advirtió que los montos percibidos no coinciden con lo anunciado oficialmente. “El decreto decía que se iba a abonar 60.000 pesos, pero hay compañeros que recibieron 20, 25, 30 o 40 mil. No hay un parámetro de lo que sucedió”, sostuvo.

También señaló que la situación se agrava en los sectores con menores ingresos. “Hoy los docentes siguen con un ingreso de 621.000 pesos y el mínimo de 750.000 que se anunció no se ha efectivizado”, explicó.

En esa línea, detalló que los salarios iniciales afectan a distintos cargos del sistema educativo. “La maestra jardinera, el profesor de educación física o la bibliotecaria están con ese sueldo inicial”, indicó.

AGMER Anunció Paro Docente Por 24 Horas Para Este Viernes

“Esto afecta a activos y jubilados”

Otro eje central del paro AGMER está vinculado a la preocupación por el sistema previsional. “Esto no afecta solamente a la docencia, afecta a todos los trabajadores y a los jubilados”, advirtió Fimpel.

La dirigente explicó que los cambios que se analizan tendrían impacto directo. “Se habla de calcular la jubilación sobre 30 años, lo que disminuye el haber inicial”, señaló.

Además, cuestionó posibles modificaciones en la movilidad. “Hoy el 82% móvil está atado al activo, y lo que se plantea es un sistema de índices, como el de ANSES”, explicó.

Con este escenario, el gremio ratificó la jornada de paro y movilización para este viernes, en una nueva instancia del conflicto entre los docentes entrerrianos y el Gobierno provincial.