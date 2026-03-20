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Política Suma no remunerativa

Agmer advirtió errores en la liquidación del incremento otorgado a docentes

El gremio docente señaló que el Ejecutivo provincial cometió errores en la liquidación de la suma no remunerativa de $60.000 que se abona este viernes por complementaria.  

20 de Marzo de 2026
AGMER
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El gremio docente señaló que el Ejecutivo provincial cometió errores en la liquidación de la suma no remunerativa de $60.000 que se abona este viernes por complementaria.  

El gobierno provincial abona este viernes por complementaria, el incremento salarial ofrecido al sector docente. La medida contempla el pago de una suma de carácter no remunerativa y no bonificable, con un tope de 60.000 pesos.

 

Este monto se compone de un incremento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) de 36.000 pesos y de 24.000 pesos correspondientes al Complemento por Conectividad Provincial, por cargo, 15 horas cátedra de nivel secundario o 11 horas cátedra de nivel superior.

 

Y también se abona este viernes lo correspondiente al sector pasivo, que percibirá una suma extraordinaria, de carácter no remunerativa y no bonificable, de 30.000 pesos.

 

Sin embargo, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) advirtieron errores en la liquidación de los montos anunciados, a los cuales calificó de “insuficientes” y exigieron “el pago inmediato de la diferencia correspondiente”.

 

Temas:

Agmer liquidación complementaria
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