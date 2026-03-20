Agmer advirtió errores en la liquidación del incremento otorgado a docentes

El gobierno provincial abona este viernes por complementaria, el incremento salarial ofrecido al sector docente. La medida contempla el pago de una suma de carácter no remunerativa y no bonificable, con un tope de 60.000 pesos.

Este monto se compone de un incremento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) de 36.000 pesos y de 24.000 pesos correspondientes al Complemento por Conectividad Provincial, por cargo, 15 horas cátedra de nivel secundario o 11 horas cátedra de nivel superior.

Y también se abona este viernes lo correspondiente al sector pasivo, que percibirá una suma extraordinaria, de carácter no remunerativa y no bonificable, de 30.000 pesos.

Sin embargo, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) advirtieron errores en la liquidación de los montos anunciados, a los cuales calificó de “insuficientes” y exigieron “el pago inmediato de la diferencia correspondiente”.