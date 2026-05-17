Video: impactante choque de aviones en pleno show aéreo en Estados Unidos

Dos aviones protagonizaron un accidente este fin de semana durante un espectáculo aéreo realizado en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home, en el estado de Idaho, Estados Unidos.

El episodio ocurrió en pleno desarrollo del Gunfighter Skies Air Show, un evento que reúne demostraciones aéreas militares y exhibiciones de paracaidismo.

Tras la colisión, las autoridades de la base militar informaron el cierre total del predio y confirmaron que equipos de emergencia trabajaron rápidamente en el lugar.

Cómo ocurrió el choque

Testigos que asistían al espectáculo aseguraron haber visto el momento en que las dos aeronaves impactaron en el aire mientras se desarrollaban maniobras durante el show, según informó TN.

Además, distintos videos publicados en redes sociales mostraron cómo cuatro paracaídas se desplegaron en el cielo pocos segundos antes de que los aviones cayeran cerca de la base militar, ubicada a unos 80 kilómetros al sur de Boise.

"Tragedia" Porque dos aviones de combate colisionaron en pleno show aéreo en Idaho, Estados Unidos, y se estrellaron frente a los espectadores.pic.twitter.com/1y7pttxk6J — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 17, 2026

Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente información sobre víctimas ni el estado de los tripulantes involucrados en el accidente.

El evento aéreo incluía exhibiciones de vuelo, demostraciones militares y saltos en paracaídas, y tenía como uno de sus principales atractivos la participación del grupo de acrobacia Thunderbirds de la Fuerza Aérea estadounidense.

La investigación del accidente

Tras el impacto entre los aviones, personal de emergencia y seguridad permaneció trabajando en la zona para asegurar el área y avanzar con las primeras pericias.

La Base Mountain Home informó el cierre del lugar mientras continúan las investigaciones para determinar qué provocó la colisión en pleno espectáculo.

Según datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, al momento del accidente había buena visibilidad en la zona, aunque se registraban ráfagas de viento de hasta 47 kilómetros por hora.

El episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde comenzaron a circular distintos registros captados por espectadores que se encontraban presenciando el show aéreo.