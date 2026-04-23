Insólito choque de aviones en el aeropuerto de Chile obligó a cancelar vuelos

Dos aviones, una de la compañía LATAM Airlines y otra de Aerolíneas Argentinas, protagonizaron un incidente en pista que obligó a suspender operaciones en el principal aeropuerto de Chile. No se registraron heridos, aunque la situación generó demoras y cancelaciones.
Chocaron dos aviones, uno de la compañía LATAM Airlines y otro de Aerolíneas Argentinas, durante una maniobra registrada en pista y que obligó a suspender operaciones en el principal aeropuerto de Santiago de Chile. No se registraron heridos, aunque la situación generó demoras y cancelaciones.
El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, cuando una aeronave de Latam que realizaba maniobras previas al despegue impactó contra un avión de Aerolíneas Argentinas que se encontraba detenido y en espera para iniciar su vuelo.
Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil, el incidente involucró a un Airbus A321 de Latam y un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas. El organismo confirmó que no hubo personas lesionadas y que se iniciará una investigación para determinar las causas.
Como consecuencia del choque, ambos vuelos fueron cancelados y los pasajeros debieron ser desembarcados. Desde la autoridad aeronáutica indicaron que los viajeros serán reubicados en nuevas salidas programadas, publicó La Nación.
Por su parte, Aerolíneas Argentinas informó que su aeronave registró daños en la barra estabilizadora tras recibir un impacto en la parte trasera, lo que dejó al avión fuera de servicio. No obstante, la compañía aclaró que se trató de daños menores y que en ningún momento estuvo comprometida la seguridad de pasajeros ni de la tripulación.
La empresa detalló además que la mayoría de los pasajeros fue reubicada en un vuelo alternativo durante la madrugada, mientras que el resto fue trasladado en una salida posterior. Asimismo, señaló que inició los reclamos correspondientes por los daños ocasionados.
Testimonios de pasajeros indicaron que el impacto se produjo mientras el avión de Latam se encontraba en movimiento a baja velocidad. Uno de los viajeros relató que se sintió “un golpe muy fuerte” y que, minutos antes, algunos ocupantes ya habían notado la cercanía con otra aeronave.
Tras el incidente, el piloto interrumpió el procedimiento de despegue de inmediato. Si bien la maniobra fue considerada menor por haberse producido a baja velocidad, el episodio generó momentos de tensión entre los pasajeros.
Desde el sector aeronáutico remarcaron que, de haberse producido en una fase más avanzada del despegue, el impacto podría haber tenido consecuencias más graves. En este caso, la rápida actuación de las tripulaciones permitió evitar mayores riesgos.