Violento episodio en Gualeguay: iba en bicicleta y dos motociclistas la arrastraron para robarle

Un violento episodio de inseguridad se registró este miércoles por la tarde en Gualeguay, donde una joven de 20 años fue víctima de un robo mientras circulaba en bicicleta por la zona céntrica. Tras el ataque, los sospechosos escaparon en moto y la secuencia terminó con una persecución policial y un choque.

El hecho ocurrió pasadas las 17 en calle Tucumán, entre Mitre y Salta, donde personal de la Sección 911 fue comisionado luego del alerta por un arrebato. Según las primeras actuaciones, la víctima fue sorprendida por dos varones que se movilizaban en una motocicleta de baja cilindrada.

De acuerdo con la información oficial, los atacantes le sustrajeron de manera violenta una bandolera, lo que provocó la caída de la joven sobre la calzada.

La víctima sufrió lesiones

Como consecuencia del golpe, la mujer presentó escoriaciones en ambos codos y manifestó dolores en distintas partes del cuerpo. Fue asistida tras el episodio mientras se iniciaba un operativo para localizar a los autores del robo.

Con los datos aportados, móviles policiales comenzaron una recorrida por distintos sectores de Gualeguay hasta que, en inmediaciones del barrio 17 de Octubre, divisaron una motocicleta con dos ocupantes cuyas características coincidían con las descriptas.

Momento del robo en Gualeguay.

Al advertir la presencia de los uniformados, el acompañante descendió del rodado y escapó a pie, mientras que el conductor aceleró para continuar la fuga.

Choque en plena persecución

La persecución finalizó en la intersección de calles 2 de Abril y Boulevard San Juan, donde el motociclista colisionó contra un camión. Tras el impacto, se solicitó una ambulancia y el conductor fue derivado al hospital local.

Fuentes policiales indicaron que se trata de un menor de edad, quien presentaba lesiones leves, principalmente una escoriación en el rostro, y quedó a la espera de estudios complementarios.

Además, la motocicleta, una Gilera Smash, fue secuestrada en el marco de la causa.

Horas más tarde, el segundo involucrado se presentó de manera espontánea en el lugar del siniestro. También sería menor de edad y, por disposición de la Fiscalía de turno, fue trasladado a la Comisaría de Minoridad para luego ser entregado a sus progenitores.