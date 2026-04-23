Concepción del Uruguay: quiso evadir un control, dio positivo de alcoholemia y le secuestraron su auto

Un operativo de control vehicular realizado durante la noche dejó un nuevo procedimiento en Concepción del Uruguay, luego de que un automovilista intentara escapar de un puesto de inspección en pleno centro de la ciudad. Tras una breve persecución controlada, el conductor fue demorado y su vehículo terminó secuestrado.

El episodio ocurrió cerca de las 23.30, en inmediaciones de la Basílica local, donde personal del Comando Radioeléctrico y agentes de Tránsito Municipal desarrollaban tareas de prevención en puntos estratégicos.

Según la información oficial, un automóvil Citroën Aircross que circulaba por la zona hizo caso omiso a la señal de detención y continuó su marcha para evitar el control.

Seguimiento y detención

Ante la maniobra evasiva, los efectivos iniciaron un seguimiento controlado que culminó a pocas cuadras, en la intersección de Sarmiento y San Lorenzo. Allí lograron detener la marcha del rodado sin que se registraran incidentes mayores.

Al identificar a los ocupantes, se constató que al volante iba un hombre de 35 años. En el vehículo también viajaban una mujer de 31 y un niño de 2 años.

Las autoridades remarcaron que el procedimiento se desarrolló dentro de los parámetros preventivos habituales y sin poner en riesgo a terceros.

Faltante de documentación y alcoholemia

Una vez controlada la situación, inspectores municipales verificaron que el conductor no contaba con la documentación obligatoria para circular, por lo que comenzaron las actuaciones correspondientes para la retención del vehículo.

Además, se solicitó la intervención de personal de Policía Caminera de Entre Ríos para efectuar el test de alcoholemia. El examen arrojó resultado positivo de 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre.

Frente a las infracciones detectadas, el automóvil fue trasladado al depósito municipal, en el marco de lo previsto por la Ley Nacional de Tránsito.