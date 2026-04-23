El Plan Urbano Ambiental se afianza como un espacio de participación ciudadana y colectiva

En la Sala Mayo se realizó este martes la Segunda Jornada Abierta, que incluyó un conversatorio público en el que confluyeron paneles y talleres destinados a generar ideas y aportes que luego se plasmarán en una futura ordenanza.
El Plan Urbano Ambiental consolida su planificación programática con el aporte de diferentes actores institucionales
, entre los que se encuentran entidades del ámbito privado y público, colegios profesionales, universidades, entidades vecinales y organizaciones de la sociedad civil.
El programa se plasmará en una ordenanza que contendrá los fundamentos normativos de este acuerdo social. "Con convocatorias muy amplias, en las siete instancias de participación, denotaron el entusiasmo de la comunidad de elaborar un Plan Urbano Ambiental. Hablamos de políticas de Estado para la ciudad, elaboradas con consenso y una mirada ambiental. La participación de la ciudadanía garantiza el sostenimiento en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno", destacó Eduardo Loréfice.
La subsecretaria de Planificación del Municipio, Alejandra Flores, calificó a esta herramienta “como importante, por la participación de todas las instituciones, en este caso de las universidades, vecinos e instituciones públicas y organizaciones. Estamos realizando la segunda jornada abierta en la que se desarrollaron procesos de exposiciones y talleres participativos, donde se debatieron por mesas temáticas los desafíos de la ciudad”.
En representación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Decano Miguel Rodríguez, reflexionó sobre el rol de las Universidades en la construcción de un programa de desarrollo territorial. “Agradecemos desde el Centro Interdisciplinario de Estudios Urbanos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL, porque nos han invitado para que podamos contar cuáles son nuestras capacidades institucionales en materia de planificación urbana”, especificó.
Usina de ideas
La Segunda Jornada Abierta del Plan Urbano Ambiental (PUA) contempló paneles a cargo de expertos en el campo de la Arquitectura y del Urbanismo, así como de actores de la sociedad civil y de organizaciones públicas.
Participaron el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice; el concejal Máximo Miguez; la directora de Patrimonio Urbano Arquitectónico del Municipio, Mariana Melhem; representantes de organizaciones públicas y privadas, de Universidades y de la sociedad civil.