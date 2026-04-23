 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Aniversario con acción solidaria

Paraná Rowing Club celebra 109 años con campaña solidaria y actividades náuticas

La institución impulsa una colecta de medias y organiza propuestas deportivas para conmemorar su aniversario. Invitan a la comunidad a participar de las iniciativas.

23 de Abril de 2026
Paraná Rowing Club
Paraná Rowing Club

REDACCIÓN ELONCE

La institución impulsa una colecta de medias y organiza propuestas deportivas para conmemorar su aniversario. Invitan a la comunidad a participar de las iniciativas.

El Paraná Rowing Club celebrará este viernes 24 de abril sus 109 años de historia con una serie de actividades deportivas y una campaña solidaria abierta a toda la comunidad.

 

En el marco del aniversario, desde la institución impulsaron una colecta de medias con el objetivo de reunir al menos 109 pares, en alusión a los años que cumple el club. “Invitamos a toda la comunidad a sumarse con pares de medias, si son más, mejor”, expresó Viviana Aguilar al presentar la iniciativa.

 

La campaña se extenderá hasta el 4 de mayo. Las donaciones pueden acercarse a las porterías de las distintas sedes del club -sede central, Yarará y Tortuguitas- en horarios habituales de funcionamiento.

 

Propuesta solidaria y compromiso social

 

Desde la organización explicaron que la propuesta busca reforzar el perfil solidario de la institución, sumando a las celebraciones una acción concreta en beneficio de quienes más lo necesitan.

 

“Queremos que este aniversario tenga un marco no solo deportivo, sino también social y solidario, que es algo que siempre nos caracterizó”, señalaron.

 

Además de medias, también se reciben otros elementos de abrigo que puedan ser de utilidad para asistir a sectores vulnerables.

Paraná Rowing Club celebra 109 años con campaña solidaria y actividades náuticas

Actividades deportivas por el aniversario

 

Como parte de los festejos, el sábado a las 11 se realizará una jornada náutica con participación de distintas disciplinas del club. La actividad incluirá una remada y nadada desde la playa de la institución hasta el islote Curupí, con posterior regreso y encuentro de camaradería en el predio.

 

La convocatoria está dirigida a socios y participantes de las disciplinas acuáticas, quienes podrán sumarse a la propuesta que combina deporte y celebración.

 

Desde el club destacaron que estas actividades también forman parte de la preparación para el próximo aniversario, cuando la institución cumpla 110 años.

 

Asimismo, invitaron a quienes deseen asociarse o conocer más sobre las propuestas a acercarse a la sede o consultar a través de los canales de atención al socio.

Temas:

Paraná Rowing Club campaña solidaria
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso