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Deportes Primera Nacional

Patronato: los hinchas respaldan el ciclo de Candia y se ilusionan con el Reducido

En la previa del partido ante Chacarita, simpatizantes rojinegros destacaron la mejora futbolística del equipo desde la llegada del entrenador. También coincidieron en que Patronato necesita reforzarse para pelear arriba en la Zona B.

17 de Mayo de 2026
Hinchas de Patronato.
Hinchas de Patronato.

En la previa del partido ante Chacarita, simpatizantes rojinegros destacaron la mejora futbolística del equipo desde la llegada del entrenador. También coincidieron en que Patronato necesita reforzarse para pelear arriba en la Zona B.

El presente de Patronato comenzó a despertar ilusión entre los hinchas rojinegros. En la previa del partido frente a Chacarita Juniors en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, simpatizantes del club destacaron el cambio futbolístico que mostró el equipo desde la llegada de Marcelo Candia como entrenador.

 

El conjunto entrerriano llegó al encuentro con una racha de cinco partidos sin derrotas y con posibilidades concretas de acercarse a los puestos de clasificación al Reducido de la Primera Nacional.

 

En ese contexto, el móvil de Elonce recorrió las inmediaciones del estadio y recogió distintas opiniones de los hinchas, quienes coincidieron en valorar el crecimiento colectivo del equipo y el cambio de actitud dentro de la cancha.

 

 

“Se cambió totalmente el juego”

 

Uno de los simpatizantes sostuvo que el equipo mostró otra postura desde el arribo del nuevo cuerpo técnico. “Cambió bastante el fútbol y por ahí un poco la idea. Antes era un poco más defensivo y los resultados no se daban, pero ahora se está viendo otra actitud”, expresó.

 

Otro hincha también remarcó la mejora futbolística y aseguró: “Se cambió totalmente el juego. Pasamos a la ofensiva, venimos siempre a ganar”.

 

Candia tiene el apoyo de los hinchas.
Candia tiene el apoyo de los hinchas.

 

Las declaraciones reflejaron además una expectativa creciente entre los simpatizantes de Patronato, quienes ya empiezan a mirar la tabla pensando en la clasificación. “Estamos a punto de clasificar”, comentó uno de los fanáticos en las inmediaciones del Grella.

 

Durante la recorrida también hubo coincidencias respecto a la consolidación de una base titular dentro del equipo. Algunos destacaron que Candia “ya encontró un once” y remarcaron la continuidad de varios futbolistas en las últimas fechas.

 

Los refuerzos, otro tema que aparece entre los hinchas

 

Más allá del respaldo al entrenador, varios hinchas consideraron que el plantel necesitará incorporaciones en el próximo mercado de pases para sostener la pelea en el campeonato.

 

La mayoría coincidió en la necesidad de sumar un delantero. “Nos falta gol”, expresó uno de los simpatizantes consultados.

 

 

Otros también apuntaron a reforzar el mediocampo y algunos sectores defensivos. “Hay que traer un lateral y un delantero”, opinó otro hincha rojinegro.

 

En medio de una tarde marcada por el frío en Paraná, los simpatizantes igualmente acompañaron al equipo y volvieron a mostrar entusiasmo con el momento que atraviesa Patronato en la Primera Nacional.

 

“Me encanta el ciclo de Candia. Es un tipo que está evolucionando bien en el club y lo va a sacar adelante”, resumió uno de los fanáticos antes del inicio del encuentro frente a Chacarita.

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