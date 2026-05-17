Fiesta del Gaucho: reprogramaron actividades por las condiciones climáticas

La continuidad de la Fiesta del Gaucho de San Benito fue reprogramada debido a las condiciones climáticas registradas este domingo, según informó oficialmente la organización del evento a través de un comunicado.

La quinta edición de la celebración tradicionalista se desarrolla en el Parque Vieytes y había comenzado durante la mañana con desfiles de agrupaciones gauchas, destrezas criollas, puestos gastronómicos y espectáculos musicales.

Sin embargo, ante las inclemencias del tiempo, las autoridades decidieron postergar las actividades restantes para el próximo domingo 24 de mayo.

Cómo continuará la Fiesta del Gaucho

Desde la organización precisaron que la programación se retomará desde el show de Martín Peralta, debido a que únicamente pudo completarse la presentación de Las Hermanas Vince antes de la suspensión de las actividades.

La jornada había convocado a agrupaciones tradicionalistas de distintos puntos de Entre Ríos y reunió a más de 120 caballos en el desfile realizado por las calles de San Benito.

Además de los espectáculos folclóricos y chamameceros, la propuesta incluyó un amplio patio gastronómico con asado con cuero, empanadas y comidas típicas organizadas por instituciones locales.

La entrada al evento consistió en la entrega de un alimento no perecedero destinado a Cáritas Parroquial.

Qué pasará con quienes pagaron estacionamiento

La organización de la Fiesta del Gaucho también informó que las personas que abonaron el estacionamiento podrán volver a ingresar el próximo domingo presentando el ticket correspondiente.

Durante la jornada suspendida estaban previstas actuaciones de artistas regionales, grupos de danza y actividades vinculadas a las tradiciones criollas.

Horas antes de la suspensión, el intendente Ariel Voeffray había destacado la importancia del evento para la ciudad y señaló que el objetivo es consolidar la celebración como una futura fiesta provincial.