Torneo Apertura: Argentinos Juniors y Belgrano buscan el pase a la final ante River

La segunda semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional se disputará este domingo cuando Argentinos Juniors reciba a Belgrano de Córdoba en el estadio Diego Armando Maradona, con el objetivo de definir al rival de River en la final del campeonato.

El encuentro comenzará a las 17 y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR. El vencedor avanzará al partido decisivo que se jugará el próximo domingo 25 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes.

Argentinos Juniors llega a esta instancia después de vencer 1 a 0 a Huracán en los cuartos de final del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Nicolás Diez consiguió la clasificación con un gol de Tomás Molina en el tiempo extra tras un partido muy disputado en La Paternal.

Cómo llegan Argentinos y Belgrano

El “Bicho” había terminado tercero en la Zona B con 29 puntos durante la fase regular y se consolidó como uno de los equipos más regulares del campeonato.

Sin embargo, el entrenador mantiene una duda para este compromiso debido a la situación física de Hernán López Muñoz, quien salió reemplazado en el inicio del segundo tiempo frente a Huracán por una molestia muscular. En caso de no llegar en condiciones, su lugar sería ocupado por Lautaro Giaccone.

Por el lado de Belgrano, el equipo conducido por Ricardo Zielinski avanzó a semifinales luego de derrotar 2 a 0 a Unión de Santa Fe en el estadio Gigante de Alberdi.

El conjunto cordobés abrió el marcador a través de Adrián Sánchez y liquidó el encuentro en tiempo de descuento con un tanto de Ramiro Hernández.

Argentinos vs. Belgrano.

Un lugar en la final del Torneo Apertura

Belgrano había finalizado quinto en la Zona B del Torneo Apertura con 26 puntos, apenas tres menos que Argentinos Juniors, rival con el que empató 0 a 0 en febrero durante la tercera fecha del certamen.

Para esta semifinal, Zielinski realizaría una modificación respecto al equipo que eliminó a Unión. El delantero Lucas Passerini regresaría a la formación titular después de cumplir una fecha de suspensión.

El ganador del cruce se enfrentará en la final a River, que ya aseguró su lugar en el partido decisivo del campeonato argentino.

Las probables formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Facundo Jainikoski y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

El antecedente más reciente entre ambos fue en febrero, por la tercera fecha del Torneo Apertura, cuando empataron 0 a 0. Ahora volverán a enfrentarse en una instancia decisiva y con el pase a la final en juego.