Detuvieron a dos hombres por robo de cables y tentativa de hurto en Paraná

Dos hombres fueron detenidos en distintos procedimientos realizados por personal policial en el marco de operativos de prevención y seguridad desarrollados en la ciudad. Los hechos ocurrieron en calle España y en una obra en construcción ubicada en Panamá y Patagonia.

El primero de los procedimientos se inició luego de un llamado al 911 realizado por una vecina, quien alertó sobre la presencia de un sujeto que estaba cortando cableado público en calle España.

Con los datos físicos y de vestimenta aportados por la denunciante, efectivos motorizados lograron localizar al sospechoso a los pocos minutos y procedieron a demorarlo.

Durante la requisa, los uniformados constataron que el hombre tenía en su poder cuatro trozos de cables ya seccionados. Además, llevaba una tijera y una pinza que presuntamente utilizaba para cometer el ilícito.

La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso y dispuso la detención del individuo, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

En otro procedimiento, efectivos policiales intervinieron en un intento de robo registrado en una obra en construcción ubicada en la intersección de calles Panamá y Patagonia.

El operativo se activó luego de un nuevo llamado al 911, mediante el cual una vecina advirtió que un hombre intentaba forzar el portón de acceso al predio.

Al arribar al lugar, los policías lograron interceptar y demorar al sospechoso, a quien le secuestraron un corta fierro que llevaba consigo.

Tras informar la situación a la Fiscalía interviniente, se dispuso también la detención del hombre y su posterior alojamiento en la Alcaidía de Tribunales.