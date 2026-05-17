El legado de Eva Perón y las primeras legisladoras serán ejes de un conversatorio en Paraná

La actividad, coordinada por Norma Levrand, se desarrollará el martes 19 de mayo a las 18 en la capital provincial y contará con la disertación de destacadas especialistas.
El museo provincial Hogar Escuela Eva Perón y el Instituto de Estudios Sociales (INES) organizan un encuentro académico en el marco del Día Internacional de los Museos. La actividad, coordinada por Norma Levrand, se desarrollará el martes 19 de mayo a las 18 en la capital provincial y contará con la disertación de destacadas especialistas. Al finalizar, se firmará una carta de intención de convenio con la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural.
La jornada abierta al público se llevará a cabo en la Sala 14 del INES, ubicada en calle La Rioja 6 de Paraná. El panel, titulado "Primeras legisladoras en diálogo con el legado de Eva Perón", contará con las exposiciones de las académicas Carolina Barry, Jimena Franco, Martina Ferro Piérola y Stefanía Zalazar.
La propuesta es coordinada de manera conjunta por el museo provincial (organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos), la Asociación Amigos de dicha institución y el instituto de investigación de doble dependencia entre el Conicet y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
Tras el debate de las especialistas, se procederá a la firma de una carta de intención de convenio entre el INES y la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural de la provincia, área conducida por Maia Rodríguez en el ámbito de la Secretaría de Cultura.
Quienes deseen participar deberán registrarse previamente a través del Formulario de Inscripción dispuesto por la organización. Se entregarán certificados de asistencia a las y los concurrentes. Por consultas o mayor información, el organismo puso a disposición el correo electrónico: secretaria.ines@uner.edu.ar.