Independiente denunció situaciones vinculadas al acoso digital en sus inferiores

La dirigencia de Independiente confirmó este domingo la existencia de tres presuntos casos de grooming vinculados a futbolistas de las divisiones inferiores del club y encendió la preocupación dentro de la institución de Avellaneda.

A través de un comunicado oficial, el club explicó que todo comenzó luego de que el padre de un jugador juvenil denunciara que su hijo había sido víctima de una situación de grooming.

Tras esa presentación, las autoridades activaron el protocolo institucional y comenzaron una investigación interna junto a profesionales de distintas áreas para brindar asistencia y acompañamiento a la familia involucrada.

Cómo comenzó la investigación

Según detalló Independiente, el primer contacto se produjo mediante una comunicación del padre del menor con el entrenador de la categoría donde juega el futbolista.

A partir de allí, el club convocó a la familia a la sede social y dio intervención al equipo interdisciplinario de Casa CAI, que posteriormente detectó otros dos episodios de características similares.

La situación derivó rápidamente en la intervención de las máximas autoridades de la institución y también de organizaciones especializadas en prevención de delitos digitales contra menores.

En ese contexto, Grooming Argentina fue convocada al predio de Villa Domínico para realizar charlas preventivas e informativas destinadas a jugadores, familias y trabajadores del club.

La denuncia judicial y el comunicado del club

La presentación penal fue realizada el viernes 15 de mayo ante la Fiscalía N°2 de Avellaneda.

De acuerdo a lo informado por el club, un dirigente y uno de los apoderados entregaron documentación vinculada a los hechos denunciados y volverán a presentarse este lunes para ampliar la declaración ante la fiscal interviniente.

“Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes”, expresó la institución en el tramo final del comunicado difundido oficialmente.

Mientras avanza la investigación judicial, el caso generó preocupación entre socios e hinchas y volvió a poner en debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención frente a delitos digitales que afectan a menores de edad.

Qué es el grooming

El grooming es una modalidad de acoso digital en la que un adulto intenta ganarse la confianza de un menor de edad a través de internet con fines de abuso o explotación.

Este tipo de situaciones puede darse mediante redes sociales, plataformas de mensajería, videojuegos online, correos electrónicos o distintos espacios digitales de interacción.