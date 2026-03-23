AGMER anunció paro docente por 24 horas para este viernes: habrá movilización en Paraná

AGMER confirmó un paro docente de 24 horas el 27 de marzo, con movilización provincial a Paraná, en rechazo al decreto salarial y en defensa de la ley previsional 8732.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) convocó a un paro docente de 24 horas para el próximo viernes 27 de marzo, que incluirá una marcha provincial hacia la ciudad de Paraná. La medida responde al conflicto salarial vigente y a los reclamos vinculados al sistema previsional y educativo en la provincia.
Desde la Comisión Directiva Central del gremio explicaron que la decisión se tomó ante la falta de respuestas del Gobierno provincial y la “merma progresiva” en el salario de los docentes. Según indicaron, el Decreto 500/26 resulta insuficiente, ya que otorga sumas en negro y posterga la discusión salarial hasta junio, sumando errores en liquidaciones y demoras administrativas.
“Cada centavo que falta en un recibo es salario que falta en una familia, es comida, es vivienda, es vestimenta, son impuestos y servicios que no podemos pagar”, señalaron desde AGMER, al fundamentar la necesidad de la medida de fuerza.
Defensa de la Ley Previsional y críticas a reformas educativas
Otro de los ejes del reclamo es la defensa de la Ley Previsional 8732, ante versiones de posibles reformas que afectarían tanto a trabajadores activos como a jubilados. El sindicato rechazó cualquier modificación que pueda alterar el sistema del 82% móvil, considerado un derecho adquirido de los docentes entrerrianos.
Asimismo, la conducción de AGMER expresó su preocupación por proyectos de reforma educativa a nivel nacional. En su comunicado, enfatizaron que “sin educación pública no hay futuro para todos”, ratificando su postura en defensa de políticas que garanticen el funcionamiento y calidad de la escuela pública.
La jornada del 27 incluirá la concentración de docentes de distintos departamentos en Paraná, donde se desarrollará la marcha provincial. Allí se manifestarán en reclamo de mejoras salariales, en defensa del sistema previsional y para exigir políticas educativas que fortalezcan la educación pública en toda la provincia.
Impacto y seguimiento de la medida
El paro y la movilización son el resultado de meses de reclamos que, según AGMER, no fueron atendidos de manera satisfactoria por el Gobierno provincial. La entidad gremial advirtió que continuará realizando seguimiento del cumplimiento del Decreto 500/26 y de otros compromisos asumidos, y que evaluará nuevas medidas en caso de no mediar soluciones concretas.