Contaron cómo reaccionó Juliana Awada al enterarse de la nueva novia de Mauricio Macri

El presente personal de Juliana Awada volvió a quedar en el centro de la escena después de que Mauricio Macri confirmara que mantiene un vínculo sentimental con Dolores Teuly.

En medio de la repercusión por el nuevo romance del expresidente, Alejandro Awada habló públicamente sobre cómo atraviesa esta etapa su hermana, quien mantiene un perfil bajo desde la separación.

El actor fue consultado mientras promocionaba la obra La muerte de un viajante y terminó revelando cómo se encuentra actualmente la empresaria textil.

“Está muy bien”

Durante una entrevista con Tatiana Schapiro, Alejandro Awada evitó profundizar sobre la vida privada de Mauricio Macri, aunque sí se refirió directamente al presente de Juliana Awada.

“Juliana está muy bien. Muy pero muy bien, está bárbara”, aseguró el actor cuando le preguntaron por la reacción de su hermana tras conocerse la nueva relación del exmandatario.

Además, destacó la importancia que tiene para él el acompañamiento familiar en este momento de su carrera artística. “Me importa mucho la mirada de mi madre y de mis hermanos y tenía muchas ganas de que les gustara la obra. Y les gustó mucho”, expresó.

Las declaraciones llegaron pocos días después de que trascendiera la primera fotografía de Mauricio Macri junto a Dolores Teuly durante un viaje realizado a París.

Según trascendió, ambos pasaron varios días en la capital francesa y luego regresaron juntos al país en un vuelo privado.

Macri y su nueva novia.

El presente de Juliana Awada tras la separación

Después de la ruptura con Mauricio Macri, Juliana Awada optó por mantenerse alejada de la exposición pública y continuó compartiendo únicamente algunos momentos personales en sus redes sociales.

A comienzos de abril, la empresaria viajó a Saint Barth para celebrar sus 52 años junto a familiares y amigos cercanos. Allí también estuvo acompañada por Antonia Macri, la hija que tuvo con el expresidente.

En las imágenes difundidas desde el Caribe, Awada mostró parte de la celebración y publicó una foto junto a sus hijas con el mensaje: “52 años con lo más lindo de mi vida”.

Mientras tanto, Mauricio Macri confirmó recientemente que está “conociendo” a Dolores Teuly y definió el vínculo como “muy lindo”, en declaraciones realizadas al periodista Ángel de Brito.