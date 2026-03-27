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Política Tras el paro de Agmer

CGE: “el alto nivel de presentismo docente garantizó el normal dictado de clases”

“La medida de fuerza convocada por gremios docentes registró una adhesión limitada, con un 70 por ciento de los trabajadores en sus puestos, lo que permitió el normal desarrollo de clases”, señaló el Gobierno provincial.

27 de Marzo de 2026
Tras el paro de Agmer.
Tras el paro de Agmer. Foto: (Elonce).

“La medida de fuerza convocada por gremios docentes registró una adhesión limitada, con un 70 por ciento de los trabajadores en sus puestos, lo que permitió el normal desarrollo de clases”, señaló el Gobierno provincial.

“La medida de fuerza convocada por gremios docentes registró una adhesión limitada, con un 70 por ciento de los trabajadores en sus puestos”, señaló el Gobierno provincial en un comunicado dado a conocer esta tarde.

En el escrito, informó que “según el relevamiento oficial del Consejo General de Educación, el 70 por ciento de los docentes entrerrianos asistió este viernes a sus lugares de trabajo”.

 

“Este nivel de presentismo, permitió el normal desarrollo de clases en la mayoría de los establecimientos educativos de la provincia, garantizando el derecho de los estudiantes a aprender y brindando previsibilidad a las familias entrerrianas”, consideraron desde el Gobierno provincial.

En este marco, desde la casa gris, se recordó que, “el pasado viernes 20 de marzo el Gobierno provincial abonó, por complementaria, el incremento salarial ofrecido al sector docente”.

 

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Agmer Paraná CGE Gobierno provincial Gremios docentes
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