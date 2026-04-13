Salarios de niñeras se mantienen sin cambios y estos son los valores vigentes

El trabajo de las niñeras en Argentina continúa siendo una pieza clave en la organización cotidiana de miles de familias. En abril de 2026, quienes se desempeñan en el cuidado de niños, categoría incluida dentro del régimen de casas particulares, mantienen los mismos valores salariales que en marzo, debido a la falta de un nuevo acuerdo paritario.

Según la escala vigente definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el valor por hora para tareas de cuidado de personas se ubica en $ 3.599,86 para trabajadoras con retiro y en $ 4.012,14 para aquellas sin retiro. Estos montos corresponden a los últimos ajustes aplicados a comienzos de año y continúan sin modificaciones durante abril.

El salario mensual de las niñeras en 2026

En el caso de jornadas completas, el salario mensual se ubica en $ 455.160,14 para la modalidad con retiro, mientras que para quienes trabajan sin retiro alcanza los $ 505.578,34. Estas cifras representan los mínimos establecidos, aunque pueden incrementarse en función de distintos adicionales obligatorios, publicó La Voz.

Entre ellos, se destacan los plus por antigüedad, que reconoce la permanencia en el empleo, y el adicional por zona desfavorable, que aplica en determinadas regiones del país. De este modo, el ingreso final puede variar según las condiciones específicas de cada vínculo laboral.

En los últimos años, la formalización del empleo doméstico ganó protagonismo. La registración es obligatoria y debe realizarse a través del sistema de ARCA. Este trámite es indispensable sin importar la cantidad de horas trabajadas ni la modalidad de contratación.

Para completar el proceso, el empleador debe contar con clave fiscal e ingresar datos como el Cuil del trabajador, el tipo de tareas, la cantidad de horas semanales, la remuneración y el domicilio donde se prestarán los servicios. Además, el sistema permite generar recibos de sueldo digitales con todos los detalles de la relación laboral.

Cabe recordar que durante 2026 los salarios del sector permanecen atados al último acuerdo paritario, a la espera de una nueva actualización que defina incrementos para los próximos meses. Mientras tanto, las niñeras continúan desempeñando un rol esencial en la dinámica familiar, con un esquema salarial regulado que busca garantizar derechos laborales.