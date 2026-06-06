Eclipse solar total: cuándo ocurrirá el más largo del siglo y dónde podrá verse

El eclipse solar total que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 ya genera expectativa entre científicos, astrónomos aficionados y observadores de todo el mundo. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el fenómeno alcanzará una duración excepcional y se perfila como el eclipse total más largo del siglo XXI.

Durante su punto máximo, la Luna cubrirá completamente al Sol durante seis minutos y 22 segundos, un tiempo muy superior al registrado en otros eventos recientes. La magnitud del fenómeno lo convertirá en una oportunidad única para la observación astronómica y para el estudio de distintos aspectos vinculados a la actividad solar.

La duración prevista supera ampliamente la de eclipses que marcaron a generaciones anteriores. Como referencia, el eclipse total ocurrido el 11 de julio de 1991 tuvo una duración máxima de dos minutos y diez segundos, mientras que el registrado el 8 de abril de 2024 alcanzó los cuatro minutos y 28 segundos en algunas regiones de América del Norte.

Dónde podrá observarse

Según la trayectoria calculada por los especialistas, la sombra de la Luna comenzará su recorrido sobre el océano Atlántico antes de avanzar por una extensa franja del norte de África.

Foto: La Nación.

Los países que tendrán una visión privilegiada del fenómeno serán Marruecos, Túnez, Libia y Egipto. Luego, el eclipse continuará su recorrido hacia Arabia Saudita y Yemen para finalizar sobre las aguas del océano Índico.

Entre todos los puntos de observación, la ciudad egipcia de Luxor aparece como el lugar más destacado. Allí, la totalidad del eclipse podría prolongarse durante seis minutos y 23 segundos, convirtiéndose en uno de los sitios más codiciados por astrónomos y turistas especializados.

Un fenómeno de dimensiones extraordinarias

La NASA informó que la sombra lunar avanzará sobre la superficie terrestre a una velocidad cercana a los 258 kilómetros por hora, cubriendo una distancia aproximada de 15.227 kilómetros.

A pesar de la magnitud del evento, la superficie total afectada por la sombra representará apenas una pequeña porción de los más de 510 millones de kilómetros cuadrados que conforman el planeta Tierra.

Además de los países ubicados en la trayectoria principal, el eclipse podrá observarse de manera parcial en diversas regiones de Europa, el sur de Asia y varios países africanos, entre ellos Argelia, Sudán y Somalia.