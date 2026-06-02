Luna de fresa: cuándo es el fenómeno y desde qué ciudades de Argentina podrá observarse

REDACCIÓN ELONCE
La próxima Luna llena de junio recibe el nombre de Luna de fresa y su presencia despierta el interés de aficionados a la astronomía. Cuándo se presentará este fenómeno según el calendario lunar y desde qué lugares de nuestro país se podrá observar.
La Luna de fresa será uno de los fenómenos astronómicos más destacados de junio y podrá observarse desde distintas ciudades de Argentina durante la noche del 29 de junio. Según el calendario lunar, el satélite natural alcanzará su fase de plenitud a las 20:57, ofreciendo un espectáculo visible a simple vista para quienes cuenten con cielos despejados.
El evento despierta cada año el interés de aficionados a la astronomía y curiosos que esperan contemplar una de las lunas llenas más populares del calendario. A diferencia de lo que su nombre podría sugerir, la Luna no adquiere un color rosado ni presenta cambios extraordinarios en su apariencia.
La denominación “Luna de fresa” proviene de antiguas tradiciones de pueblos originarios de Norteamérica. Estas comunidades utilizaban la aparición de esta luna llena como referencia para identificar el período de maduración y cosecha de las fresas silvestres, marcando además el inicio de la temporada estival en el hemisferio norte.
Por qué recibe ese nombre
Los especialistas explican que el nombre tiene un origen cultural y agrícola, sin relación directa con la tonalidad del satélite. Durante la observación, la Luna mostrará el habitual color blanquecino o, en algunos momentos, un tono dorado-anaranjado.
Sin embargo, en determinadas condiciones atmosféricas, especialmente cuando se encuentra cerca del horizonte, puede apreciarse con matices rojizos. Este efecto se produce por la dispersión de la luz en la atmósfera terrestre, el mismo fenómeno que genera los colores intensos en amaneceres y atardeceres.
Desde el punto de vista astronómico, la Luna de fresa de este año tendrá una característica especial: será la primera luna llena posterior al solsticio de junio. Debido a esta posición, en el hemisferio sur se observará más elevada sobre el horizonte que en otras ocasiones.
Desde dónde podrá verse en Argentina
De acuerdo con información difundida por especialistas en astronomía, el fenómeno podrá contemplarse desde todo el territorio argentino, incluyendo ciudades como Buenos Aires, Paraná, Córdoba, Rosario y Mendoza.
La principal condición para disfrutar del espectáculo será que el cielo permanezca despejado. La presencia de nubes, niebla o tormentas podría dificultar la observación.
Quienes deseen apreciar mejor el fenómeno podrán buscar lugares alejados de la contaminación lumínica urbana, aunque la Luna llena será visible a simple vista sin necesidad de telescopios o equipamiento especial.