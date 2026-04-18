Asignaciones de ANSES en abril: AUH y SUAF con nuevos montos tras el aumento

Las asignaciones de ANSES en abril se actualizan con un aumento del 2,9% que impacta en AUH y SUAF. Nuevos montos, adicionales y fechas de cobro.
Las asignaciones de ANSES en abril registran una actualización clave para millones de beneficiarios tras la aplicación del incremento del 2,9% correspondiente a la fórmula de movilidad. Este ajuste, definido en base al índice de inflación, impacta directamente en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Con esta actualización, la Administración Nacional de la Seguridad Social busca sostener el poder adquisitivo de las prestaciones en un contexto económico desafiante. La medida alcanza tanto a trabajadores informales que perciben la AUH como a empleados registrados incluidos en el régimen del SUAF.
El nuevo esquema de liquidación establece que la AUH alcance un haber bruto de $136.666, mientras que el monto neto, tras la retención del 20%, se ubica en $109.332,80. Este porcentaje retenido se libera una vez presentada la Libreta AUH, requisito fundamental para acceder al total acumulado.
Impacto del aumento en AUH y condiciones de cobro
El aumento aplicado a las asignaciones de ANSES en abril también repercute en los mecanismos de cobro y en la planificación económica de los hogares. Al tratarse de un ajuste automático, los beneficiarios no necesitan realizar trámites adicionales para percibir el incremento.
La retención del 20% en la AUH continúa vigente como herramienta para garantizar el cumplimiento de controles de salud y educación. Este sistema permite que las familias accedan a un ingreso adicional anual al presentar la documentación requerida.
En paralelo, el incremento también refuerza la importancia de mantener los datos actualizados en la plataforma oficial de ANSES, ya que cualquier inconsistencia podría afectar la correcta liquidación del beneficio.
Nuevos topes y escalas del SUAF
En el caso del SUAF, el aumento del 2,9% redefine los rangos de ingresos familiares que determinan el acceso al beneficio. Para abril de 2026, el tope individual se ubica en $2.801.551, mientras que el límite máximo del grupo familiar asciende a $5.603.101.
Este ajuste permite ampliar el universo de trabajadores que pueden acceder a las asignaciones familiares, especialmente en sectores con ingresos medios que, sin esta actualización, podrían haber quedado excluidos del sistema.
El monto a percibir dentro del SUAF varía según la escala salarial, lo que implica que no todos los beneficiarios reciben el mismo ingreso, sino que este se ajusta progresivamente de acuerdo con los ingresos declarados.
Adicionales y calendario de pagos
Además del haber base, las asignaciones de ANSES en abril incorporan adicionales clave como el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que alcanza los $51.547 por hijo menor de 3 años. Este beneficio se acredita automáticamente junto con la prestación principal.
A esto se suma la Tarjeta Alimentar, que incrementa significativamente el ingreso total de los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. En algunos casos, la suma de estos beneficios puede superar los $213.000 mensuales.
En cuanto al calendario de pagos, ANSES continúa con el cronograma organizado por terminación de DNI, que se extiende hasta el 23 de abril. Este sistema escalonado busca garantizar un cobro ordenado y evitar demoras en la acreditación de los haberes.