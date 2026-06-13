Figuritas mundialistas personalizadas: cómo crearlas con una herramienta de IA

Las figuritas mundialistas personalizadas se convirtieron en una de las tendencias más populares entre los fanáticos del fútbol desde el inicio del Mundial. Gracias a Gemini, la inteligencia artificial desarrollada por Google, miles de usuarios comenzaron a crear sus propios cromos con estética inspirada en los tradicionales álbumes mundialistas.

La novedad llegó de la mano de Nano Banana, el nuevo motor de generación de imágenes integrado en Gemini, que permite diseñar ilustraciones personalizadas con un nivel de detalle sorprendente. La herramienta posibilita que cualquier persona se convierta en protagonista de una figurita vistiendo la camiseta de su selección favorita y apareciendo con un diseño muy similar al de los clásicos cromos coleccionables.

El fenómeno se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios de distintos países comparten sus creaciones y muestran versiones personalizadas de sí mismos como si fueran integrantes de un plantel mundialista.

Qué se necesita para crear la figurita

El proceso para generar una figurita personalizada es gratuito y relativamente sencillo. El primer paso consiste en reunir dos imágenes.

Por un lado, se necesita una fotografía personal, preferentemente una selfie o retrato frontal con buena iluminación. Por otro, es necesario contar con una imagen de una figurita real de un futbolista perteneciente a la selección que se desea utilizar como referencia.

Esta segunda fotografía funciona como modelo estético para que la inteligencia artificial replique el formato visual, los colores, la composición y la apariencia general del cromo.

Una vez seleccionadas ambas imágenes, deben cargarse en Gemini para que el sistema pueda analizarlas y utilizarlas como base para la creación final.

El prompt que utilizan los usuarios

El siguiente paso es redactar una instrucción detallada, conocida como prompt, para indicarle a la inteligencia artificial exactamente qué elementos debe conservar y cuáles modificar.

La mayoría de los usuarios solicita que Gemini reemplace únicamente el rostro del futbolista por el de la persona que aparece en la fotografía personal, manteniendo intactos los rasgos faciales, la expresión, el tono de piel y el cabello.

Además, la herramienta permite agregar información adicional para personalizar aún más la figurita, como nombre completo, fecha de nacimiento, altura, peso y club de pertenencia, generando un resultado mucho más realista y profesional.

Cómo lograr un resultado más realista

El prompt más utilizado en redes sociales pide conservar la camiseta oficial de la selección elegida, el fondo, los colores, la tipografía y la estética general característica de los álbumes mundialistas.

También solicita que la integración del rostro sea natural para evitar deformaciones o cambios en las facciones originales. Una de las instrucciones más compartidas es la siguiente:

"Crea mi cromo oficial estilo Mundial FIFA, usando mi foto como referencia principal. Sustituye únicamente el rostro del jugador por mi cara, manteniendo mis rasgos idénticos, sin modificar facciones, expresión, tono de piel, proporciones, cabello ni línea del rostro. Debe verse exactamente como en la foto original, integrado de forma realista y profesional".

Otra opción es:

En la primera imagen adjunta aparece una figurita del álbum del Mundial 2026. Quiero que hagas una nueva figurita con las siguientes características:

1. Quiero que quites la imagen de Lionel Messi (o el jugador que aparezca) y pongas la imagen del niño que adjunto en la segunda imagen. Quiero que tenga la camiseta de la Selección Argentina (u otra), como la que aparece en la figurita original. Quiero que la imagen del niño tenga la textura, sombras, luces y color de la foto original.

2. Quiero que en lugar del nombre Lionel Messi aparezca el nombre (nombre elegido).

3. Quiero que la parte de fecha de nacimiento, altura y peso aparezca: 06/07/2015 / 1,45m / 40 kg (reemplazar por los datos elegidos)

4. En la parte donde aparece Inter del Miami poner la palabra (Equipo de fútbol, colegio o lo que desees).

Con esta herramienta, los fanáticos pueden crear versiones personalizadas de sí mismos como futbolistas profesionales y sumarse a una de las tendencias digitales más llamativas que surgieron durante la Copa del Mundo.