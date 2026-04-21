Pensión por invalidez: requisitos, trámite y posibles cambios del Gobierno

La pensión por invalidez sigue siendo un beneficio clave de ANSES, mientras el Gobierno analiza cambios que podrían modificar requisitos y controles.
La pensión por invalidez continúa siendo uno de los beneficios más consultados dentro del sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La pensión por invalidez está destinada a personas con una disminución significativa de su capacidad laboral y que no cuentan con ingresos suficientes ni acceso a otras prestaciones contributivas, lo que la convierte en un apoyo fundamental dentro de la política de protección social del Estado.
Este beneficio, conocido formalmente como pensión no contributiva por invalidez laboral, se otorga a personas con una incapacidad total y permanente igual o superior al 66%. Sin embargo, no se trata únicamente de un diagnóstico médico, sino de una evaluación integral que contempla el impacto real de la condición en la vida cotidiana y en la posibilidad de trabajar.
En este contexto, el acceso al beneficio requiere cumplir con una serie de requisitos estrictos y atravesar un proceso administrativo y médico que evalúa cada caso de manera individual. La complejidad del trámite hace que muchas personas busquen información detallada sobre cómo iniciarlo correctamente.
Requisitos y documentación para iniciar el trámite
Para solicitar la pensión por invalidez en Argentina en 2026, es necesario cumplir con condiciones específicas. Entre ellas se incluye no contar con ingresos suficientes, no estar registrado como trabajador formal (salvo excepciones como monotributo social), no percibir jubilaciones ni otras pensiones, y acreditar una incapacidad laboral igual o superior al 66%.
Además, el solicitante debe ser argentino nativo, naturalizado o residente con al menos 10 años en el país. En el caso de menores de edad, la evaluación incluye también la situación socioeconómica del grupo familiar, lo que puede influir en la aprobación del beneficio.
La documentación básica incluye el DNI, el Certificado Médico Oficial (CMO) digital emitido en un hospital público o centro de salud habilitado, y formularios específicos de ANSES. Este certificado médico es uno de los elementos centrales del trámite, ya que respalda la condición de salud del solicitante.
Cómo se realiza el trámite en ANSES
El proceso para acceder a la pensión por invalidez comienza con la obtención del Certificado Médico Oficial, que debe ser gestionado en el sistema de salud pública. Sin este documento, no es posible avanzar en la solicitud.
Luego, el trámite continúa en ANSES a través del portal “Mi ANSES”, donde el solicitante debe ingresar con su clave de seguridad social, verificar sus datos personales y seleccionar la opción correspondiente a la pensión no contributiva por invalidez.
El proceso es gratuito y puede realizarse de forma semipresencial. En algunos casos, se solicita la presentación de documentación adicional o la evaluación por parte de juntas médicas que analizan la situación del solicitante.
Evaluación médica y criterios de otorgamiento
El otorgamiento de la pensión por invalidez depende de un análisis integral que incluye la evolución de la enfermedad, los tratamientos realizados y el impacto funcional de la condición en la vida diaria. No existe una lista cerrada de enfermedades que garanticen el acceso, aunque patologías como cáncer, Parkinson o esclerosis múltiple suelen ser evaluadas con especial atención.
El Tribunal Médico es el encargado de determinar si la persona cumple con los criterios necesarios. Este organismo analiza no solo el diagnóstico, sino también la capacidad real de la persona para desempeñar actividades laborales.
En muchos casos, las solicitudes pueden ser rechazadas si no se acredita una limitación concreta o si no se han agotado las instancias de tratamiento disponibles.
Posibles cambios y debate legislativo
En paralelo al funcionamiento actual del sistema, el Gobierno analiza modificaciones a través de un proyecto de ley denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. Entre los cambios propuestos se incluye el reempadronamiento obligatorio de beneficiarios, mayores controles de datos y cruces entre organismos estatales.
Otro punto relevante es la posible incompatibilidad total entre la pensión por invalidez y el empleo formal, lo que generó preocupación en sectores vinculados a la discapacidad. También se prevén controles más estrictos y la posibilidad de suspensiones automáticas ante inconsistencias en la información.
Estos cambios aún se encuentran en debate legislativo, pero podrían modificar de manera significativa el acceso y la permanencia en el programa.
Un beneficio clave en revisión
La pensión por invalidez sigue siendo una herramienta central dentro del sistema de protección social argentino. Sin embargo, su futuro dependerá de las modificaciones que se discutan en el Congreso y de los criterios que se establezcan para su administración, publicó Iprofesional.
Mientras tanto, especialistas recomiendan mantener la documentación médica actualizada y realizar los trámites exclusivamente a través de canales oficiales como ANSES, para evitar demoras o errores en el proceso.