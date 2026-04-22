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Espectáculos "Dejen de opinar"

El pedido de Julieta Poggio a sus seguidores sobre sus retoques estéticos

Cansada de recibir puntos de vista sobre sus retoques estéticos, la ex Gran Hermano pidió a sus seguidores: "Dejen de opinar".

22 de Abril de 2026
Julieta Poggio
Julieta Poggio

Cansada de recibir puntos de vista sobre sus retoques estéticos, la ex Gran Hermano pidió a sus seguidores: "Dejen de opinar".

Julieta Poggio recibió críticas sobre su último retoque estético y tras leer y escuchar varias opiniones sobre su nueva imagen, la influencer hizo un contundente descargo. La artista se puso carillas en los dientes. El resultado dio que hablar: mientras muchos la elogiaron, otros cuestionaron su decisión. Cansada de recibir opiniones que no pidió, este martes habló del tema al aire de un streaming.

 

“Siento que estamos en una época donde ya todos entendimos que no se habla de los cuerpos ajenos, que no hay que hablar de si está más gordo o más flaca, pero creo que ahora estamos como en una era donde hay que pedirle permiso a la gente para hacerse un cambio estético”, dijo.

Acto seguido, repasó algunas de las frases que más le repiten: “«Que no te toques la cara», «que no te hagas esto», «que no te hagas lo otro». Cada uno es libre de hacer lo que quiera, le puede gustar, se puede arrepentir o no. Pero dejen de opinar también de las decisiones que toma uno a nivel estético", reclamó.

 

“Si te haces las tetas es porque tenés una inseguridad. Si te haces algo es porque claramente no te gusta y querés arreglar algo de tu cara o lo que sea. Pero me parece que no está bueno normalizar también cada cosita estética que uno se haga, que todo el mundo tenga el libre albedrío de poder opinar”, sentenció.

Temas:

Julieta Poggio espectáculos
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