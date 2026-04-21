Jesica Cirio confirmó su embarazo y el sexo del bebé

Este lunes se conoció que Jesica Cirio, de 41 años, está embarazada de tres meses y medio. Sus seres queridos ya lo saben y esperan con ansias la llegada del varón, que se dejó ver en la ecografía y emocionó tanto a la modelo como a su pareja, Nicolás Trombino.

En las últimas horas también apareció la primera foto de la conductora en esta segunda dulce espera. La imagen fue publicada por ella misma en las redes luego de visitar a un médico cirujano, con quien se realizó un tratamiento estético en la cara.

A Cirio se la vio con un pantalón largo oscuro y una remera blanca que dejó a la vista su incipiente pancita. En un mensaje que le envió a Ángel De Brito, Jesica reconoció que su hija Chloé -fruto de su matrimonio con Martín Insaurralde- ya está al tanto de la feliz noticia.

"Ya le conté a Chloe, así que ya lo podías contar tranquilo. Para mí era importante que primero lo supiera la nena”, sostuvo.

Tras su divorcio de Elías Piccirillo, con quien soñaba tener un hijo, Jesica Cirio encontró el amor en un empresario que nada tiene que ver con los medios y los escándalos. Se trata de Nicolás Trombino, con quien fue sorprendida a fines de 2025 en Punta del Este. Ahora se supo que espera un bebé, con quien apuesta a la familia ensamblada.