Se reanudó el servicio de colectivos en la terminal de Paraná tras la sorpresiva retención de tareas

El servicio de colectivos de media y larga distancia en la terminal de Paraná comenzó a normalizarse este martes luego de la sorpresiva retención de tareas que durante la madrugada y primeras horas de la mañana impidió la salida de unidades hacia distintos puntos de Entre Ríos y del país.

La medida había generado complicaciones para pasajeros que debían viajar por trabajo, estudios, trámites personales o turnos médicos, además de fuertes quejas por la falta de información previa.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaron posteriormente que el servicio sería restablecido.

Qué informó UTA

El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Gustavo Rup, explicó a Elonce que la protesta fue levantada y pidió disculpas a los usuarios afectados.

“Le pedimos disculpa a los usuarios por la medida de fuerza, pero ya hemos decidido que se levante la retención de servicios”, señaló.

Además, aclaró que no podía brindar mayores precisiones sobre el trasfondo de la decisión. “No puedo dar detalles de porqué porque esto lo está llevando adelante la directiva nacional del gremio y nosotros seguimos órdenes”, indicó.

Largas colas por el sorpresivo paro de colectivos en la terminal.

Horas de incertidumbre en la terminal

Durante varias horas no partieron colectivos desde la terminal de Paraná, lo que provocó largas esperas e incertidumbre entre quienes tenían pasajes programados.

Según relataron pasajeros, en boleterías se les informó que no existía un horario confirmado para la normalización, por lo que muchos debieron reorganizar viajes o buscar alternativas.

La medida afectó tanto líneas provinciales como servicios de alcance nacional.

Largas colas por el sorpresivo paro de colectivos en la terminal.

El conflicto de fondo

De acuerdo con lo expresado previamente por representantes sindicales, la protesta se relacionó con la situación de trabajadores que quedaron sin empleo tras la reciente licitación del transporte urbano en Paraná.

En ese marco, Rup indicó que durante la jornada habrá una nueva instancia de diálogo. “Vamos a ver qué sucede durante el día, tendremos una reunión a las 13 en la Secretaría de Trabajo”, afirmó.

Con el levantamiento de la medida, se esperaba que las empresas retomaran paulatinamente las partidas de colectivos desde la terminal paranaense.