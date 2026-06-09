Argentina le gana 1-0 a Islandia en su último amistoso previo al Mundial

Con Messi nuevamente en el banco de suplentes, la Selección Argentina afronta su última prueba antes de comenzar su participación en el Mundial 2026. Seguí las incidencias.
La Selección Argentina se enfrenta a Islandia en su última prueba amistosa en el Jordan-Hare Stadium, del estado de Alabama (Estados Unidos), en la noche del martes. Será previo al comienzo al Mundial 2026.
Viene de imponerse 2-0 sorbe Honduras en Texas con un gol de penal de Lautaro Martínez y otro de Giuliano Simeone.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
43 minutos: apareció Gerónimo Rulli
El arquero de Argentina contuvo sin dar rebote un intento de Ísak Bergmann Jóhannesson desde afuera del área.
40 minutos: Nico Paz tuvo la suya
El joven del Como de Italia quedó mano a mano contra Elías Rafn Ólafsson y estrelló un tiro en el pecho del arquero para que la pelota termine en un córner.
39 minutos: Argentina sacó el partido del letargo
Giuliano Simeone aprovechó una combinación entre Lisandro Martínez y Valentín Barco para finalizar un ataque en el área con un derechazo a las manos del arquero islandés.
32 minutos: todavía no arranca el partido después de la pausa de hidratación
Se trata de un tramo sin ataques en las áreas y ambos equipos se reparten la pelota sin lastimarse mutuamente.
22 minutos: Argentina asume la iniciativa ante un estático rival
Luego del susto inicial, la Celeste y Blanca maneja la pelota sin complicaciones en Alabama, aunque sin llegadas claras al arco. Recién se destacó un tiro libre desviado de Nico Paz.
11 minutos: Simeone acarició el segundo gol
Una pérdida de Islandia inició una rápida transición Albiceleste finalizada con un disparo del hijo del Cholo despejado por el arquero. El rebote le quedó a José López, pero la jugada no pasó a mayores.
7 MINUTOS: ¡GOLAZO DE ARGENTINA!
Valentín Barco aprovechó una serie de rebotes y sacó un gran disparo para marcar el 1-0 de Argentina.
¡EL PRIMERO DE ARGENTINA! 🇦🇷⚽ A los 8' del primer tiempo, Valentín Barco anotó el 1-0 de #Argentina ante #Islandia en el Jordan Hare Stadium. pic.twitter.com/86dnE8TlUT— TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026
3 minutos: Islandia estuvo a centímetros del primer gol
Albert Gudmundsson le enganchó a Agustín Giay en el vértice izquierdo del área y lanzó un centro a la carrera para Mikael Ellertsson, quien mandó la pelota por encima del travesaño.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Nico Paz, José Flaco López y Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.
Islandia: Elías Rafn Ólafsson; Logi Tómasson, Daníel Leó Grétarsson, Gudlaugur Victor Pálsson, Hákon Arnar Haraldsson, Ísak Bergmann Jóhannesson, Orri Steinn Óskarsson, Albert Gudmunsson, Andri Fannar Baldursson, Mikael Egill Ellertsson y Hordur Björgvin Magnússon. DT: Arnar Gunnlaugsson.