Realizarán intervenciones para optimizar la red y podrían afectar la presión de agua en dos zonas de Paraná

La Municipalidad de Paraná ejecutará este miércoles trabajos en la red de agua potable en barrio Anacleto Medina y en la zona del Acceso Norte. Advirtieron que podrían registrarse episodios de baja presión.
Trabajos en la red de agua potable se llevarán adelante este miércoles en distintos sectores de Paraná como parte de un plan de mejoras impulsado por la Municipalidad.
Las intervenciones incluirán la instalación de nuevas válvulas reguladoras de presión y tareas de mantenimiento sobre conductos distribuidores, por lo que podrían registrarse inconvenientes temporales en el servicio.
Las obras se concentrarán en el barrio Anacleto Medina, donde se colocarán válvulas reguladoras en calles Los Jacarandaes, entre Facundo y María Catalina Rodríguez Ortiz; Los Yaros, entre Facundo y Gutiérrez; y Luis Palma, entre Montiel y calle 1011.
Desde la comuna indicaron que estos dispositivos permitirán optimizar el funcionamiento del sistema de abastecimiento y mejorar la estabilidad de la presión de agua en la zona oeste de la capital entrerriana.
Continuidad de las obras de saneamiento
Los trabajos forman parte de la continuidad de las mejoras iniciadas la semana pasada, cuando se instalaron otros tres reguladores de presión en calles Los Chanás, Los Yaros y Los Minuanes.
Las intervenciones se enmarcan dentro del plan de Saneamiento Profundo de la Trama Vial que el municipio ejecuta en diversos sectores de Paraná para fortalecer la infraestructura urbana y los servicios esenciales.
Debido al avance de las tareas, podrían registrarse episodios de baja presión en algunos sectores de la zona oeste. Las obras podrían extenderse hasta las primeras horas de la tarde.
Mantenimiento en el Acceso Norte
En paralelo, personal municipal realizará trabajos de mantenimiento, reparación y rehabilitación de un conducto distribuidor de agua potable en la zona del Acceso Norte y calle López Jordán.
Como consecuencia de estas tareas, también podrían producirse disminuciones temporales en la presión del suministro en sectores aledaños.
Ante esta situación, se recomendó a los vecinos realizar un uso racional del agua disponible en los tanques domiciliarios hasta la finalización de las intervenciones previstas para la jornada.