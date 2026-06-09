El Foro Empresario de la Región Centro presentó un informe sobre federalismo fiscal

REDACCIÓN ELONCE
El Foro Empresario de la Región Centro presentó en la Bolsa de Cereales un informe sobre el aporte tributario de las provincias y los recursos que reciben de la Nación. Funcionarios de Entre Ríos y Santa Fe destacaron la importancia de contar con datos técnicos para debatir el federalismo fiscal.
El Foro Empresario de la Región Centro dio a conocer este martes las conclusiones de un trabajo de análisis sobre la relación entre los recursos que generan las provincias de la región y los fondos que reciben desde el Estado nacional. La presentación se realizó en la Bolsa de Cereales y contó con la participación de funcionarios de Entre Ríos y Santa Fe, además de representantes de la integración regional.
El encuentro reunió al ministro de Hacienda y Finanzas de Santa Fe, Pablo Olivares; al ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas; al presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti; y a la secretaria de Región Centro e Integración Regional, Claudia Giaccone.
La iniciativa busca aportar datos objetivos para el debate sobre el federalismo fiscal argentino, a partir de una metodología desarrollada por entidades que integran el sector productivo de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.
Un estudio impulsado desde el sector privado
En diálogo con Elonce, Fabián Boleas destacó el valor institucional del trabajo realizado por las entidades empresariales de la región y señaló que el aporte del sector privado permite enriquecer la discusión sobre la estructura tributaria del país.
"Estamos expectantes para escuchar el informe y poniendo de relieve la importancia de que nada más y nada menos que el sector privado esté participando en la elaboración de estos informes, de estos estudios, estos análisis que permiten echar más luz sobre cómo se financia el Estado en la Argentina", afirmó.
El funcionario también remarcó el rol estratégico de la Región Centro dentro de la economía nacional. "Desde la Región Centro somos un motor productivo de la Argentina y creemos que somos fundamentales en el desarrollo equilibrado que tiene que ser del país", sostuvo.
Federalismo fiscal y distribución de recursos
Uno de los principales ejes del informe está vinculado al análisis de los recursos tributarios generados en la región y la distribución posterior de esos fondos por parte del Estado nacional.
Consultado sobre la relación entre producción y coparticipación, Boleas consideró que el debate debe abordarse desde una perspectiva más amplia. "Lo fundamental es que se ponga sobre la mesa nuestro sistema tributario, las relaciones y responsabilidades de los distintos niveles de gobierno y en función de eso definir qué es lo que queremos y a partir de ahí cómo se financia el gasto", expresó.
Por su parte, Atilio Benedetti destacó la relevancia de contar con información rigurosa para analizar el funcionamiento del sistema fiscal argentino. Según explicó, el este trabajo "serio y altamente profesional" permitirá conocer con mayor precisión "qué es lo que ocurre con los impuestos que paga nuestra región y cuánto regresa desde el Gobierno nacional".
Datos para una discusión de largo plazo
Desde Santa Fe, Pablo Olivares valoró especialmente que el estudio haya sido desarrollado por instituciones y entidades representativas de la Región Centro y no exclusivamente por los gobiernos provinciales.
"Cuando se discute federalismo fiscal en nuestro país, usualmente son los gobiernos los que ponen la narrativa y los datos. Creímos superador que esa discusión la demos con información que sea elaborada por las propias entidades de nuestra Región Centro de una manera técnica y apartidizada", señaló.
El ministro explicó además que la metodología utilizada permitirá realizar actualizaciones periódicas y construir una serie histórica que facilite el análisis de largo plazo sobre el aporte regional a las finanzas nacionales y la distribución de recursos.
Según indicó, uno de los principales objetivos es que los distintos actores institucionales, productivos y gubernamentales puedan debatir utilizando una misma base de información y criterios metodológicos compartidos.
Un instrumento para fortalecer la integración regional
En la misma línea, Claudia Giaccone destacó que el informe constituye un paso importante para fortalecer la institucionalidad de la Región Centro y consolidar herramientas de análisis permanentes.
"La región tiene una institucionalidad tan fuerte donde las mismas entidades proponen este estudio. Lo importante es contar con el método y los datos fehacientes para discutir cualquier debate tributario", afirmó.
La funcionaria también resaltó que el trabajo cuenta con el respaldo de las tres provincias que integran la Región Centro, más allá de las diferencias políticas entre sus gobiernos. En ese sentido, remarcó que existe coincidencia en la necesidad de defender los intereses productivos de la región con información objetiva y verificable.
Las autoridades confirmaron que los resultados completos del informe serán de acceso público y que la intención es darle continuidad en el tiempo para convertirlo en una herramienta de consulta permanente sobre federalismo fiscal, coparticipación y distribución de recursos en la Argentina.