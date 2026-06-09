Martiniano Dato sueña con el título de la Liga Nacional: "Vamos a tener chances de cerrar la serie con nuestra gente"

La Liga Nacional de Básquet tuvo al entrerriano Martiniano Dato como uno de los protagonistas de la final que Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia disputa frente a Quimsa de Santiago del Estero. Tras el triunfo por 80 a 79 que dejó al conjunto sureño arriba 2 a 0 en la serie, el jugador nacido en Paraná dialogó con el programa "El Once Deportivo", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y compartió sus sensaciones luego de una noche inolvidable.

Dato fue determinante en los segundos finales del encuentro. Anotó la bandeja que puso a su equipo en ventaja y luego asistió a un compañero en la última posesión para sellar una victoria histórica como visitante.

"Contento, pero enfocados todavía. Falta mucho", expresó apenas iniciado el diálogo, dejando en claro que, pese a la importancia del resultado, el plantel mantiene la concentración en los próximos compromisos.

La jugada que cambió el partido

El paranaense relató cómo vivió las acciones decisivas del encuentro y reconoció que todavía no termina de dimensionar lo ocurrido. "No caigo todavía. Creo que con el tiempo después voy a empezar a caer", confesó.

Foto: Liga Nacional.

Sobre la penúltima jugada del partido, explicó que la confianza llegó desde el banco de suplentes. "Ya desde el banco que Pablo Favarel, mi entrenador, en el minuto, dijo que la pelota era para mí. Creo que a partir de ahí ya me sentí con confianza. Después por suerte entró (el tiro), fui con bastante convicción y bastante confianza hacer la bandeja".

En la acción final, cuando todos esperaban que volviera a resolver individualmente, eligió asistir. "Cuando hice el primer paso vi que me ayudó la defensa de un compañero y él justo cortó, así que me salió naturalmente dársela", contó.

Una final que se juega con la misma mentalidad

Aunque reconoció la magnitud del escenario, Dato aseguró que intenta disputar la definición con la misma actitud que mantuvo durante toda la temporada.

Foto: Liga Nacional.

"Los años anteriores me tocó quedar afuera medio rápido y me imaginaba, veía la final y decía, 'es una locura el nivel, la exigencia, la concentración que deben tener los jugadores'. Pero creo que ahora jugándolo es una final, pero la juego como lo jugué toda la temporada", afirmó.

Esa naturalidad le permitió convertirse en una pieza clave dentro de un equipo que sorprendió al quedarse con los dos primeros partidos disputados en Santiago del Estero.

"Robamos la localía. Nosotros obviamente fuimos, jugamos a ganar, pero sabíamos al equipo que nos estábamos enfrentando, la cancha y la gente donde estábamos jugando. Por suerte pudimos traernos la localía para acá", destacó. Ahora la serie se trasladará a Comodoro Rivadavia, donde Gimnasia tendrá la posibilidad de acercarse al título ante su público.

La defensa, el secreto del éxito

Consultado sobre las claves tácticas que explican el gran presente del equipo, Dato señaló que la prioridad fue limitar el poder ofensivo de Quimsa, uno de los planteles más fuertes de la competencia.

"Sabíamos que Quimsa es un equipo que tiene un presupuesto económico muy alto. Generalmente arma equipos con jugadores caros, jugadores buenos y sabemos que tiene mucho poder ofensivo", indicó.

Por eso, el plan de Gimnasia estuvo enfocado en la intensidad defensiva. "Como toda la serie que jugamos, nos propusimos bajarle el score, el promedio de score que tienen ellos, que era muy alto, y a partir de ahí correr el partido desde la defensa hacia adelante", explicó.

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También resaltó la importancia de Bryan Carabalí en esa tarea: "Modifica muchos tiros, cambia mucho las rutas de ataque de los equipos. No solamente cuando hace un tapón efectivo, sino que con su presencia ya los jugadores van por otro lado".

Un equipo solidario y sin figuras excluyentes

Uno de los aspectos que más destacó Dato fue la identidad colectiva que caracteriza a Gimnasia durante toda la temporada. "Somos un equipo con muchos jóvenes", señaló al comparar a su equipo con Quimsa, que cuenta con figuras de gran experiencia como Brandon Robinson.

"Nosotros no tenemos un jugador con esa característica. Entonces tratamos de no ser egoísta y buscar al compañero que mejor esté posicionado para tomar un tiro", sostuvo.

Foto: Liga Nacional.

Esa filosofía quedó reflejada justamente en la última jugada del encuentro, cuando eligió asistir antes que buscar una definición personal. Además, remarcó que el equipo deberá mantener la intensidad para los próximos encuentros. "Creo que la clave va a ser en el tercer partido arrancar conectados, con la energía alta y con mucha agresividad para que no tengamos que correr el partido atrás de nuevo".

La ilusión de toda una ciudad

El entusiasmo en Comodoro Rivadavia crece a medida que se acerca el tercer punto de la serie. "Ya hace unos días están agotadas las entradas y el día que las sacaron había entre siete y ocho horas de fila. Así que la ciudad está contenta, es algo único, es histórico", comentó.

Para el entrerriano, la posibilidad de definir el campeonato como local representa una oportunidad enorme, aunque evita cualquier exceso de confianza. "De todas formas falta mucho. Es al mejor de siete, pero tenemos más chances de poder cerrar la serie con nuestra gente", manifestó.