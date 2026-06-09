El gobierno provincial restaurará el edificio histórico de la escuela Mariano Moreno de Paraná

La obra de restauración integral beneficiará a más de 230 estudiantes y permitirá recuperar un establecimiento declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico. Se destinó una inversión superior a los $1.200 millones.
Con una inversión superior a los 1.200 millones de pesos, el Gobierno de Entre Ríos llamó a licitación pública para la puesta en valor del edificio de la escuela Nº 7 Mariano Moreno de la capital provincial. La obra de restauración integral beneficiará a más de 230 estudiantes y permitirá recuperar un establecimiento declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico.
En el marco de la licitación pública número 04/26, se avanza con el proceso para los trabajos en este inmueble histórico inaugurado en 1911. La intervención prevé la recuperación total del establecimiento con el objetivo de mejorar sus condiciones edilicias, garantizar mayor seguridad para la comunidad educativa y preservar su valor cultural.
La apertura de sobres está prevista para el jueves 2 de julio de 2026 a las 11 en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, sita en la calle Gregorio Fernández de la Puente 220 de la ciudad de Paraná. El proyecto presenta un plazo de ejecución de 365 días corridos con una inversión oficial de 1.207.000.000 pesos de las arcas provinciales, que beneficiará a 236 estudiantes que asisten al establecimiento.
En el edificio, ubicado en el boulevard Mariano Moreno 81, también funcionan el nivel inicial, la escuela secundaria Nº 57 Mariano Moreno y la EPJA Nº 144 Carlos María Onetti. La intervención alcanza la totalidad de la superficie de la estructura, comprendiendo aulas, galería, hall, biblioteca, salón de actos, sanitarios, cocina y anexos, superando los 1.980 metros cuadrados.
Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que con esta obra "se va a recuperar un edificio emblemático para Paraná y para la educación entrerriana, que durante años sufrió un importante deterioro producto del paso del tiempo".
El funcionario destacó además que representa una respuesta concreta a un pedido histórico de la comunidad educativa. Añadió que la inversión forma parte de una planificación para fortalecer la infraestructura educativa en el territorio provincial, al mismo tiempo que se preserva el patrimonio arquitectónico de gran valor para la provincia.
Entre los trabajos técnicos se prevé la impermeabilización de cubiertas, restauración de cielorrasos y aberturas históricas, renovación de instalaciones eléctricas, mejoras en la cocina y los sanitarios, refuerzos estructurales en sectores afectados por grietas y la recuperación de fachadas con criterios de conservación patrimonial. Además, se ejecutarán tareas de accesibilidad que incluyen la reconstrucción de veredas con baldosas podotáctiles, rampas para personas con movilidad reducida, nueva iluminación exterior, un sanitario adaptado y la optimización del sistema de provisión de agua.
Las consultas técnicas podrán realizarse en la dirección general de Arquitectura y Construcciones. También se recibirán inquietudes mediante los correos institucionales. La venta de pliegos estará disponible hasta el 17 de junio de 2026 y los detalles de la convocatoria pueden revisarse en el apartado de licitaciones del portal web oficial del ministerio.